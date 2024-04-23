https://ria.ru/20240423/pokholodanie-1941660791.html

Вильфанд предупредил о резком похолодании в подтопленных регионах

Вильфанд предупредил о резком похолодании в подтопленных регионах - РИА Новости, 23.04.2024

Вильфанд предупредил о резком похолодании в подтопленных регионах

Резкое похолодание с 30-градусной жары до 4-8 градусов прогнозируется в Тюменской и Курганской областях, ночные температуры будут отрицательными, сообщил РИА... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T03:18

2024-04-23T03:18

2024-04-23T03:18

общество

курганская область

россия

тюменская область

роман вильфанд

гидрометцентр

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Резкое похолодание с 30-градусной жары до 4-8 градусов прогнозируется в Тюменской и Курганской областях, ночные температуры будут отрицательными, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В тех регионах, в которых сейчас наблюдается половодье, температура понижается - причем заметно. Это, конечно же, дискомфорт", - сказал Вильфанд. По его словам, во вторник в Тюменской области температуры резко снизятся до 6-8 градусов днем и 0 - минус 2 ночью. Отрицательные ночные температуры сохранятся в регионе до конца недели. "В Курганской области не очень здорово. Там наиболее резко будет ощущаться это понижение, потому что в субботу температура в Курганской области была 28-30 градусов, в понедельник - 22-26. Во вторник еще начинается понижение, но все-таки еще 14-25 градусов. Уже со среды ночные температуры - от минус 2 до минус 3 градусов, дневные - от 4 до 8", - сообщил синоптик. При этом, отметил метеоролог, в Оренбургской области погода будет "щадящей": ночные температуры - около 10 градусов, дневные температуры - около 20. Как пояснил Вильфанд, такая погода связана с мощным антициклоном над Северным Ледовитым океаном - по его восточной периферии воздух будет перемещаться из приполярных регионов.

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

https://ria.ru/20240409/kurgan-1938912181.html

курганская область

россия

тюменская область

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общество, курганская область, россия, тюменская область, роман вильфанд, гидрометцентр, наводнения в россии — 2024