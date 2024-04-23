https://ria.ru/20240423/pogoda-1941677098.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 23.04.2024
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, без существенных осадков и до плюс 14 ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T08:24
2024-04-23T08:24
2024-04-23T08:24
общество
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, без существенных осадков и до плюс 14 ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать северо-западная периферия антициклона. В Москве и окрестностях ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, без существенных осадков. Днем в мегаполисе плюс 12 - плюс 14, по области от 10 до 15 градусов тепла", - рассказал Леус. По его словам, ветер ожидается юго-западный, вечером - западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба, что немного выше нормы.
https://ria.ru/20240417/meteorolog-1940614290.html
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общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Леус: в Москве во вторник ожидается облачная погода и до 14 градусов
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, без существенных осадков и до плюс 14 ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать северо-западная периферия антициклона. В Москве и окрестностях ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, без существенных осадков. Днем в мегаполисе плюс 12 - плюс 14, по области от 10 до 15 градусов тепла", - рассказал Леус.
По его словам, ветер ожидается юго-западный, вечером - западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба, что немного выше нормы.