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Путин отметил опыт работы Подносовой в судебной системе - РИА Новости, 23.04.2024
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17:13 23.04.2024 (обновлено: 17:44 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/podnosova-1941835410.html
Путин отметил опыт работы Подносовой в судебной системе
Путин отметил опыт работы Подносовой в судебной системе - РИА Новости, 23.04.2024
Путин отметил опыт работы Подносовой в судебной системе
Президент России Владимир Путин на встрече с новым председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой отметил ее опыт работы в судебной системе, подчеркнув, что РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T17:13
2024-04-23T17:44
россия
владимир путин
ирина подносова
верховный суд рф
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с новым председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой отметил ее опыт работы в судебной системе, подчеркнув, что все есть, чтобы надежно и достойно осуществлять функцию председателя ВС РФ. "Все есть для того, чтобы надежно осуществлять эту функцию, достойно на хорошем профессиональном уровне. Я хочу вам пожелать успехов", - сказал Путин.
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Встреча Путина с новым председателем Верховного суда
Встреча Путина с новым председателем Верховного суда
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россия, владимир путин, ирина подносова, верховный суд рф
Россия, Владимир Путин, Ирина Подносова, Верховный суд РФ
Путин отметил опыт работы Подносовой в судебной системе

Путин: у Подносовой все есть, чтобы надежно осуществлять функцию председателя ВС

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с новым председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой отметил ее опыт работы в судебной системе, подчеркнув, что все есть, чтобы надежно и достойно осуществлять функцию председателя ВС РФ.
"Все есть для того, чтобы надежно осуществлять эту функцию, достойно на хорошем профессиональном уровне. Я хочу вам пожелать успехов", - сказал Путин.
Заместитель Председателя Верховного Суда РФ – председатель Судебной коллегии по экономическим спорам Ирина Подносова - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Биография Ирины Подносовой
1 апреля, 12:10
 
РоссияВладимир ПутинИрина ПодносоваВерховный суд РФ
 
 
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