https://ria.ru/20240423/podnosova-1941835410.html

Путин отметил опыт работы Подносовой в судебной системе

Путин отметил опыт работы Подносовой в судебной системе - РИА Новости, 23.04.2024

Путин отметил опыт работы Подносовой в судебной системе

Президент России Владимир Путин на встрече с новым председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой отметил ее опыт работы в судебной системе, подчеркнув, что РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T17:13

2024-04-23T17:13

2024-04-23T17:44

россия

владимир путин

ирина подносова

верховный суд рф

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с новым председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой отметил ее опыт работы в судебной системе, подчеркнув, что все есть, чтобы надежно и достойно осуществлять функцию председателя ВС РФ. "Все есть для того, чтобы надежно осуществлять эту функцию, достойно на хорошем профессиональном уровне. Я хочу вам пожелать успехов", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240401/podnosova-1933196063.html

россия

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Ольга Фомченкова

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Встреча Путина с новым председателем Верховного суда Встреча Путина с новым председателем Верховного суда 2024-04-23T17:13 true PT3M01S

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Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, ирина подносова, верховный суд рф