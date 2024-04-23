https://ria.ru/20240423/podnosova-1941828807.html

Путин попросил Подносову заняться предложениями на рассмотрении в Госдуме

Путин попросил Подносову заняться предложениями на рассмотрении в Госдуме - РИА Новости, 23.04.2024

Путин попросил Подносову заняться предложениями на рассмотрении в Госдуме

Президент РФ Владимир Путин попросил председателя Верховного суда Ирину Подносову заняться предложениями ВС, которые сейчас рассматривает Госдума: есть тонкие... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T17:08

2024-04-23T17:08

2024-04-23T17:08

политика

россия

владимир путин

ирина подносова

госдума рф

верховный суд рф

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил председателя Верховного суда Ирину Подносову заняться предложениями ВС, которые сейчас рассматривает Госдума: есть тонкие вопросы, в том числе связанные с возможностью внесудебных решений. Глава государства во вторник провел встречу с Подносовой и поздравил ее с назначением на должность председателя Верховного суда России. "Ряд решений, предложенных Верховным судом, находятся сейчас на рассмотрении в парламенте, в Государственной думе. Я вас прошу тоже этим заняться. Там есть вопросы тонкие, связанные с возможностью принятия внесудебных решений, в том числе по задолженности. Но контроль со стороны судов, конечно, все равно должен быть", - сказал Путин на встрече.

https://ria.ru/20240416/kazn-1940360743.html

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Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, ирина подносова, госдума рф, верховный суд рф