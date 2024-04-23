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Путин попросил Подносову заняться предложениями на рассмотрении в Госдуме - РИА Новости, 23.04.2024
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17:08 23.04.2024
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Путин попросил Подносову заняться предложениями на рассмотрении в Госдуме
Путин попросил Подносову заняться предложениями на рассмотрении в Госдуме - РИА Новости, 23.04.2024
Путин попросил Подносову заняться предложениями на рассмотрении в Госдуме
Президент РФ Владимир Путин попросил председателя Верховного суда Ирину Подносову заняться предложениями ВС, которые сейчас рассматривает Госдума: есть тонкие... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T17:08
2024-04-23T17:08
политика
россия
владимир путин
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госдума рф
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил председателя Верховного суда Ирину Подносову заняться предложениями ВС, которые сейчас рассматривает Госдума: есть тонкие вопросы, в том числе связанные с возможностью внесудебных решений. Глава государства во вторник провел встречу с Подносовой и поздравил ее с назначением на должность председателя Верховного суда России. "Ряд решений, предложенных Верховным судом, находятся сейчас на рассмотрении в парламенте, в Государственной думе. Я вас прошу тоже этим заняться. Там есть вопросы тонкие, связанные с возможностью принятия внесудебных решений, в том числе по задолженности. Но контроль со стороны судов, конечно, все равно должен быть", - сказал Путин на встрече.
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политика, россия, владимир путин, ирина подносова, госдума рф, верховный суд рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Ирина Подносова, Госдума РФ, Верховный суд РФ
Путин попросил Подносову заняться предложениями на рассмотрении в Госдуме

Путин попросил Подносову заняться предложениями ВС по внесудебным решениям

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин и председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова во время встречи
 Президент РФ Владимир Путин и председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова во время встречи
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил председателя Верховного суда Ирину Подносову заняться предложениями ВС, которые сейчас рассматривает Госдума: есть тонкие вопросы, в том числе связанные с возможностью внесудебных решений.
Глава государства во вторник провел встречу с Подносовой и поздравил ее с назначением на должность председателя Верховного суда России.
"Ряд решений, предложенных Верховным судом, находятся сейчас на рассмотрении в парламенте, в Государственной думе. Я вас прошу тоже этим заняться. Там есть вопросы тонкие, связанные с возможностью принятия внесудебных решений, в том числе по задолженности. Но контроль со стороны судов, конечно, все равно должен быть", - сказал Путин на встрече.
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