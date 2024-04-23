https://ria.ru/20240423/podnosova-1941828807.html
Путин попросил Подносову заняться предложениями на рассмотрении в Госдуме
Путин попросил Подносову заняться предложениями на рассмотрении в Госдуме - РИА Новости, 23.04.2024
Путин попросил Подносову заняться предложениями на рассмотрении в Госдуме
Президент РФ Владимир Путин попросил председателя Верховного суда Ирину Подносову заняться предложениями ВС, которые сейчас рассматривает Госдума: есть тонкие... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T17:08
2024-04-23T17:08
2024-04-23T17:08
политика
россия
владимир путин
ирина подносова
госдума рф
верховный суд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941820596_0:0:3099:1743_1920x0_80_0_0_f4cbeebc66205d219ff76e14cc7315f9.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил председателя Верховного суда Ирину Подносову заняться предложениями ВС, которые сейчас рассматривает Госдума: есть тонкие вопросы, в том числе связанные с возможностью внесудебных решений. Глава государства во вторник провел встречу с Подносовой и поздравил ее с назначением на должность председателя Верховного суда России. "Ряд решений, предложенных Верховным судом, находятся сейчас на рассмотрении в парламенте, в Государственной думе. Я вас прошу тоже этим заняться. Там есть вопросы тонкие, связанные с возможностью принятия внесудебных решений, в том числе по задолженности. Но контроль со стороны судов, конечно, все равно должен быть", - сказал Путин на встрече.
https://ria.ru/20240416/kazn-1940360743.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941820596_179:0:2908:2047_1920x0_80_0_0_23ceadf5fec2741149112a11e9185c66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, ирина подносова, госдума рф, верховный суд рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Ирина Подносова, Госдума РФ, Верховный суд РФ
Путин попросил Подносову заняться предложениями на рассмотрении в Госдуме
Путин попросил Подносову заняться предложениями ВС по внесудебным решениям
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил председателя Верховного суда Ирину Подносову заняться предложениями ВС, которые сейчас рассматривает Госдума: есть тонкие вопросы, в том числе связанные с возможностью внесудебных решений.
Глава государства во вторник провел встречу с Подносовой и поздравил ее с назначением на должность председателя Верховного суда России.
"Ряд решений, предложенных Верховным судом, находятся сейчас на рассмотрении в парламенте, в Государственной думе. Я вас прошу тоже этим заняться. Там есть вопросы тонкие, связанные с возможностью принятия внесудебных решений, в том числе по задолженности. Но контроль со стороны судов, конечно, все равно должен быть", - сказал Путин на встрече.