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Почти 50 млн рублей выплатили по соцконтрактам жителям Подмосковья - РИА Новости, 23.04.2024
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Новости Подмосковья
 
13:24 23.04.2024 (обновлено: 13:25 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/podmoskove-1941758088.html
Почти 50 млн рублей выплатили по соцконтрактам жителям Подмосковья
Почти 50 млн рублей выплатили по соцконтрактам жителям Подмосковья - РИА Новости, 23.04.2024
Почти 50 млн рублей выплатили по соцконтрактам жителям Подмосковья
В Подмосковье было заключено порядка 300 социальных контрактов с начала текущего года, на эту меру поддержки уже выплатили почти 50 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T13:24
2024-04-23T13:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
егорьевск
людмила болатаева
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В Подмосковье было заключено порядка 300 социальных контрактов с начала текущего года, на эту меру поддержки уже выплатили почти 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области. "С начала года в Подмосковье заключили порядка 300 социальных контрактов, половина из которых – на открытие собственного дела, когда выплата может составить 350 тысяч рублей. Всего на эту меру поддержки уже выплатили почти 50 миллионов рублей", - сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Так, житель Егорьевска Юрий Бурлаков смог получить необходимое финансирование и поддержку благодаря социальному контракту. Он решил осуществить свою мечту и открыть столярную мастерскую. В ведомстве уточнили, что размер выплат по социальному контракту составляет от 60 до 350 тысяч рублей и зависит от целей. Болатаева добавила, что в региональном бюджете на эти цели предусмотрено более 210 миллионов рублей.
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московская область (подмосковье), егорьевск, людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Егорьевск, Людмила Болатаева

Почти 50 млн рублей выплатили по соцконтрактам жителям Подмосковья

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В Подмосковье было заключено порядка 300 социальных контрактов с начала текущего года, на эту меру поддержки уже выплатили почти 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
"С начала года в Подмосковье заключили порядка 300 социальных контрактов, половина из которых – на открытие собственного дела, когда выплата может составить 350 тысяч рублей. Всего на эту меру поддержки уже выплатили почти 50 миллионов рублей", - сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
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Так, житель Егорьевска Юрий Бурлаков смог получить необходимое финансирование и поддержку благодаря социальному контракту. Он решил осуществить свою мечту и открыть столярную мастерскую.
В ведомстве уточнили, что размер выплат по социальному контракту составляет от 60 до 350 тысяч рублей и зависит от целей.
Болатаева добавила, что в региональном бюджете на эти цели предусмотрено более 210 миллионов рублей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЕгорьевскЛюдмила Болатаева
 
 
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