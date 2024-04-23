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Почти 8 тысяч жителей Подмосковья прошли реабилитацию в стационарах - РИА Новости, 23.04.2024
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Новости Подмосковья
 
12:18 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/podmoskove-1941732623.html
Почти 8 тысяч жителей Подмосковья прошли реабилитацию в стационарах
Почти 8 тысяч жителей Подмосковья прошли реабилитацию в стационарах - РИА Новости, 23.04.2024
Почти 8 тысяч жителей Подмосковья прошли реабилитацию в стационарах
Почти 8 тысяч жителей, которые перенесли различные заболевания, прошли с начала года реабилитационную помощь в стационарах, из них около 1 тысячи – дети,... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T12:18
2024-04-23T12:18
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
здравоохранение
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Почти 8 тысяч жителей, которые перенесли различные заболевания, прошли с начала года реабилитационную помощь в стационарах, из них около 1 тысячи – дети, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Реабилитационная помощь проводится в стационарах подмосковных больниц для тех, кто перенес заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, с заболеваниями центральной нервной системы, органов дыхания, а также после полученных травм. "Реабилитация – это заключительный этап лечения многих заболеваний. В Подмосковье отделения реабилитации для взрослых работают на базе 24 медицинских организаций, еще в шести работают детские отделения", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что всего с начала года реабилитационную помощь в Московской области получили почти 8 тысяч жителей региона, из которых около 1 тысячи являются детьми. Реабилитация проводится бесплатно, по полису ОМС. На нее может направить лечащий врач, если у пациента есть медицинские показания. Оснащение стационаров медоборудованием проводится в рамках федерального проекта "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация".
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московская область (подмосковье), здравоохранение
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Здравоохранение

Почти 8 тысяч жителей Подмосковья прошли реабилитацию в стационарах

© iStock.com / gorodenkoffФизиотерапевтическая реабилитация пациента
Физиотерапевтическая реабилитация пациента - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© iStock.com / gorodenkoff
Физиотерапевтическая реабилитация пациента
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Почти 8 тысяч жителей, которые перенесли различные заболевания, прошли с начала года реабилитационную помощь в стационарах, из них около 1 тысячи – дети, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Реабилитационная помощь проводится в стационарах подмосковных больниц для тех, кто перенес заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, с заболеваниями центральной нервной системы, органов дыхания, а также после полученных травм.
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"Реабилитация – это заключительный этап лечения многих заболеваний. В Подмосковье отделения реабилитации для взрослых работают на базе 24 медицинских организаций, еще в шести работают детские отделения", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что всего с начала года реабилитационную помощь в Московской области получили почти 8 тысяч жителей региона, из которых около 1 тысячи являются детьми.
Реабилитация проводится бесплатно, по полису ОМС. На нее может направить лечащий врач, если у пациента есть медицинские показания.
Оснащение стационаров медоборудованием проводится в рамках федерального проекта "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Здравоохранение
 
 
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