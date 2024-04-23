https://ria.ru/20240423/podmoskove-1941732623.html

Почти 8 тысяч жителей Подмосковья прошли реабилитацию в стационарах

Почти 8 тысяч жителей Подмосковья прошли реабилитацию в стационарах - РИА Новости, 23.04.2024

Почти 8 тысяч жителей Подмосковья прошли реабилитацию в стационарах

Почти 8 тысяч жителей, которые перенесли различные заболевания, прошли с начала года реабилитационную помощь в стационарах, из них около 1 тысячи – дети,... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T12:18

2024-04-23T12:18

2024-04-23T12:18

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

здравоохранение

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Почти 8 тысяч жителей, которые перенесли различные заболевания, прошли с начала года реабилитационную помощь в стационарах, из них около 1 тысячи – дети, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Реабилитационная помощь проводится в стационарах подмосковных больниц для тех, кто перенес заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, с заболеваниями центральной нервной системы, органов дыхания, а также после полученных травм. "Реабилитация – это заключительный этап лечения многих заболеваний. В Подмосковье отделения реабилитации для взрослых работают на базе 24 медицинских организаций, еще в шести работают детские отделения", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что всего с начала года реабилитационную помощь в Московской области получили почти 8 тысяч жителей региона, из которых около 1 тысячи являются детьми. Реабилитация проводится бесплатно, по полису ОМС. На нее может направить лечащий врач, если у пациента есть медицинские показания. Оснащение стационаров медоборудованием проводится в рамках федерального проекта "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация".

https://ria.ru/20240422/sezon-1941590987.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), здравоохранение