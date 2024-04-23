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На поддержку Белгородской области направят более двух миллиардов рублей - РИА Новости, 23.04.2024
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15:45 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/podderzhka-1941791175.html
На поддержку Белгородской области направят более двух миллиардов рублей
На поддержку Белгородской области направят более двух миллиардов рублей - РИА Новости, 23.04.2024
На поддержку Белгородской области направят более двух миллиардов рублей
Правительство РФ направит свыше 2 миллиардов рублей на поддержку жителей и предприятий Белгородской области, всего в текущем году на эти цели будет выделено... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T15:45
2024-04-23T15:45
экономика
россия
белгородская область
шебекино
михаил мишустин
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Правительство РФ направит свыше 2 миллиардов рублей на поддержку жителей и предприятий Белгородской области, всего в текущем году на эти цели будет выделено более 6 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "По поручению президента подготовлен законопроект о о распространении на территории Белгородской области режима свободной экономической зоны, в которую войдет город Шебекино. Направим этому российскому субъекту еще свыше 2 миллиардов рублей. В первую очередь - людям, которые потеряли жилье, сотрудникам малых и средних предприятий, индивидуальным предпринимателям", - сказал он на заседании правительства. Мишустин добавил, что средства получат также и промышленные компании для реконструкции, модернизации и расширения своего производства, а также для приобретения новых мощностей и сохранения рабочих мест. "Всего на такие цели в текущем году мы выделим более 6 миллиардов рублей", - добавил Мишустин. Он попроси ведомства, которые отвечают за выделение средств, сделать всё необходимое, чтобы люди и компании получили эти ресурсы быстро, без проволочек.
https://ria.ru/20240405/regiony-1938065857.html
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россия
белгородская область
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экономика, россия, белгородская область, шебекино, михаил мишустин
Экономика, Россия, Белгородская область, Шебекино, Михаил Мишустин
На поддержку Белгородской области направят более двух миллиардов рублей

Мишустин: на поддержку Белгородской области направят более 2 миллиардов рублей

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВид на Белгород
Вид на Белгород - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Правительство РФ направит свыше 2 миллиардов рублей на поддержку жителей и предприятий Белгородской области, всего в текущем году на эти цели будет выделено более 6 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"По поручению президента подготовлен законопроект о о распространении на территории Белгородской области режима свободной экономической зоны, в которую войдет город Шебекино. Направим этому российскому субъекту еще свыше 2 миллиардов рублей. В первую очередь - людям, которые потеряли жилье, сотрудникам малых и средних предприятий, индивидуальным предпринимателям", - сказал он на заседании правительства.
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Мишустин добавил, что средства получат также и промышленные компании для реконструкции, модернизации и расширения своего производства, а также для приобретения новых мощностей и сохранения рабочих мест.
"Всего на такие цели в текущем году мы выделим более 6 миллиардов рублей", - добавил Мишустин.
Он попроси ведомства, которые отвечают за выделение средств, сделать всё необходимое, чтобы люди и компании получили эти ресурсы быстро, без проволочек.
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ЭкономикаРоссияБелгородская областьШебекиноМихаил Мишустин
 
 
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