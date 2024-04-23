https://ria.ru/20240423/petrozavodsk-1941721798.html
В Петрозаводске подросток напал на двух девушек с ножом
В Петрозаводске подросток напал на двух девушек с ножом - РИА Новости, 23.04.2024
В Петрозаводске подросток напал на двух девушек с ножом
Подросток из Петрозаводска, предположительно, поссорившись с подругой, изранил ножом ее и их общую знакомую, девушки госпитализированы, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T11:38
2024-04-23T11:38
2024-04-23T12:30
происшествия
петрозаводск
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Подросток из Петрозаводска, предположительно, поссорившись с подругой, изранил ножом ее и их общую знакомую, девушки госпитализированы, сообщила пресс-служба управления МВД по Карелии в Telegram-канале. Как информирует ведомство, накануне вечером в полицию поступило сообщение о том, что жильцы одной из квартир в центре Петрозаводска получили ножевые ранения. Правоохранители, прибыв на место происшествия, задержали подозреваемого, который оказался несовершеннолетним. "По предварительной версии, в тот вечер он пришел домой к 15-летней подруге, в то время, когда там находилась их 17-летняя общая знакомая. Между молодыми людьми возникла ссора, и на почве внезапно возникшего неприязненного отношения молодой человек нанес девушкам ножевые ранения", – говорится в сообщении. Обе потерпевшие с травмами различной степени тяжести направлены в больницу. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения, заключают в полиции Карелии.Как уточняют в республиканском следственном управлении СК РФ, уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство, с подозреваемым проводятся "следственные действия".
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происшествия, петрозаводск
Происшествия, Петрозаводск
В Петрозаводске подросток напал на двух девушек с ножом
В Петрозаводске подросток в гостях напал на двух девушек с ножом из-за ссоры
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр – РИА Новости.
Подросток из Петрозаводска, предположительно, поссорившись с подругой, изранил ножом ее и их общую знакомую, девушки госпитализированы, сообщила пресс-служба управления МВД по Карелии в Telegram-канале
.
Как информирует ведомство, накануне вечером в полицию поступило сообщение о том, что жильцы одной из квартир в центре Петрозаводска получили ножевые ранения. Правоохранители, прибыв на место происшествия, задержали подозреваемого, который оказался несовершеннолетним.
"По предварительной версии, в тот вечер он пришел домой к 15-летней подруге, в то время, когда там находилась их 17-летняя общая знакомая. Между молодыми людьми возникла ссора, и на почве внезапно возникшего неприязненного отношения молодой человек нанес девушкам ножевые ранения", – говорится в сообщении.
Обе потерпевшие с травмами различной степени тяжести направлены в больницу. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения, заключают в полиции Карелии.
Как уточняют в республиканском следственном управлении СК РФ, уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство, с подозреваемым проводятся "следственные действия".