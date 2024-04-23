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В Тюменской области перекрыли два участка трассы из-за перелива воды - РИА Новости, 23.04.2024
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13:50 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/pavodok-1941764345.html
В Тюменской области перекрыли два участка трассы из-за перелива воды
В Тюменской области перекрыли два участка трассы из-за перелива воды - РИА Новости, 23.04.2024
В Тюменской области перекрыли два участка трассы из-за перелива воды
Два участка трассы в Абатском районе Тюменской области перекрыли из-за перелива воды на проезжую часть, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T13:50
2024-04-23T13:50
происшествия
ишим (река)
тюменская область
тюмень
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Два участка трассы в Абатском районе Тюменской области перекрыли из-за перелива воды на проезжую часть, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону. "Ограничено движение транспорта на двух участках дорог в Абатском районе в связи с переливом воды через проезжую часть: с третьего по пятый километр региональной автодороги Тюмень – Ишим – Омск – Водолазово и с нулевого по первый километр автодороги Подъезд к деревне Бурдина", – говорится в сообщении. Отмечается, что на месте дежурят наряды ДПС. По последним сводкам правительства региона, уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское составил 791 сантиметр, прибавив за четыре часа 21 сантиметр. Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка ожидается 23-25 апреля. Уровень реки в городе Ишим в ночь на 20 апреля преодолел критическую отметку. По данным МЧС, в регионе эвакуированы более 3,5 тысяч человек, подтоплены 107 жилых домов, 444 дачных дома и 654 приусадебных участка, 13 низководных мостов и девять участков автомобильных дорог.
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ишим (река)
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происшествия, ишим (река), тюменская область, тюмень, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Ишим (река), Тюменская область, Тюмень, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В Тюменской области перекрыли два участка трассы из-за перелива воды

ГИБДД: в Абатском районе Тюменской области перекрыли два участка трассы

© Фото : Александр Моор/TelegramСотрудники МЧС устанавливают водоналивную дамбу в Абатском районе Тюменской области
Сотрудники МЧС устанавливают водоналивную дамбу в Абатском районе Тюменской области - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© Фото : Александр Моор/Telegram
Сотрудники МЧС устанавливают водоналивную дамбу в Абатском районе Тюменской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Два участка трассы в Абатском районе Тюменской области перекрыли из-за перелива воды на проезжую часть, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону.
«
"Ограничено движение транспорта на двух участках дорог в Абатском районе в связи с переливом воды через проезжую часть: с третьего по пятый километр региональной автодороги Тюмень – Ишим – Омск – Водолазово и с нулевого по первый километр автодороги Подъезд к деревне Бурдина", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте дежурят наряды ДПС.
По последним сводкам правительства региона, уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское составил 791 сантиметр, прибавив за четыре часа 21 сантиметр.
Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка ожидается 23-25 апреля. Уровень реки в городе Ишим в ночь на 20 апреля преодолел критическую отметку. По данным МЧС, в регионе эвакуированы более 3,5 тысяч человек, подтоплены 107 жилых домов, 444 дачных дома и 654 приусадебных участка, 13 низководных мостов и девять участков автомобильных дорог.
Русло реки Тобол вблизи села Коркино Тюменской области
Период высокой воды в Тюменской области растянется на две-три недели
Вчера, 09:35
 
ПроисшествияИшим (река)Тюменская областьТюменьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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