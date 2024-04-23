https://ria.ru/20240423/pavodok-1941690755.html

Пик паводка в районе тюменского села Упорово ожидается к 28 апреля

Пик паводка в районе тюменского села Упорово ожидается к 28 апреля - РИА Новости, 23.04.2024

Пик паводка в районе тюменского села Упорово ожидается к 28 апреля

Пик подъема уровня воды в реке Тобол в районе села Упорово ожидается к 28 апреля, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T09:50

2024-04-23T09:50

2024-04-23T09:53

тобол (река)

александр моор

наводнения в россии — 2024

происшествия

коркино

ишим (река)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Пик подъема уровня воды в реке Тобол в районе села Упорово ожидается к 28 апреля, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале."В селе Упорово река еще в русле. Ждем пик паводка 28 апреля. Здесь продолжается подготовка. Завезен грунт и формируется запас мешков на случай прорыва", - написал губернатор.Он добавил, что также наблюдается интенсивный подъем реки Тобол в селе Коркино, где прирост воды составил почти 1,5 метра за сутки.Согласно данным гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале правительства, к 08.00 (06.00 мск) вторника уровень воды в районе села Упорово, в котором проживают более 6 тысяч человек, достиг 550 сантиметров. В Коркино с населением почти 600 человек уровень воды на утро вторника составил 714 сантиметров.Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка ожидается 23-25 апреля. Уровень реки в городе Ишим около одноименного города в ночь на 20 апреля преодолел критическую отметку. В понедельник уровень воды в Ишиме начал медленно снижаться, но Тобол, в свою очередь, начал интенсивный подъем в районе села Коркино.По данным МЧС, в регионе эвакуированы более 3,5 тысячи человек, подтоплены 107 жилых домов, 444 дачных дома и 654 приусадебных участка, 13 низководных мостов и девять участков автомобильных дорог.

https://ria.ru/20240423/ishim-1941687240.html

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

тобол (река)

коркино

ишим (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

тобол (река), александр моор, наводнения в россии — 2024, происшествия, коркино, ишим (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)