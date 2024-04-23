https://ria.ru/20240423/pavodok-1941687814.html
Период высокой воды в Тюменской области растянется на две-три недели
Период высокой воды в Тюменской области растянется на две-три недели - РИА Новости, 23.04.2024
Период высокой воды в Тюменской области растянется на две-три недели
Период высокой воды в Тюменской области растянется на 2-3 недели, но резкого подъема воды не ожидается, сообщил глава региона Александр Моор в своем... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T09:35
2024-04-23T09:35
2024-04-23T09:35
общество
тюменская область
александр моор
гидрометцентр
наводнения в россии — 2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Период высокой воды в Тюменской области растянется на 2-3 недели, но резкого подъема воды не ожидается, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. "Особенность этого половодья – растянутый по времени период высокой воды. По данным Росгидромета, он продлится 2-3 недели. При этом резкого подъема воды не будет. Но вплоть до 9 мая ситуация останется напряженной", - написал губернатор.
https://ria.ru/20240417/navodnenie-1940630680.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, тюменская область, александр моор, гидрометцентр, наводнения в россии — 2024
Общество, Тюменская область, Александр Моор, Гидрометцентр, Наводнения в России — 2024
Период высокой воды в Тюменской области растянется на две-три недели
Моор: период высокой воды в Тюменской области продлится 2-3 недели, до 9 мая