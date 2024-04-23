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Период высокой воды в Тюменской области растянется на две-три недели - РИА Новости, 23.04.2024
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09:35 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/pavodok-1941687814.html
Период высокой воды в Тюменской области растянется на две-три недели
Период высокой воды в Тюменской области растянется на две-три недели - РИА Новости, 23.04.2024
Период высокой воды в Тюменской области растянется на две-три недели
Период высокой воды в Тюменской области растянется на 2-3 недели, но резкого подъема воды не ожидается, сообщил глава региона Александр Моор в своем... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T09:35
2024-04-23T09:35
общество
тюменская область
александр моор
гидрометцентр
наводнения в россии — 2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Период высокой воды в Тюменской области растянется на 2-3 недели, но резкого подъема воды не ожидается, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. "Особенность этого половодья – растянутый по времени период высокой воды. По данным Росгидромета, он продлится 2-3 недели. При этом резкого подъема воды не будет. Но вплоть до 9 мая ситуация останется напряженной", - написал губернатор.
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общество, тюменская область, александр моор, гидрометцентр, наводнения в россии — 2024
Общество, Тюменская область, Александр Моор, Гидрометцентр, Наводнения в России — 2024
Период высокой воды в Тюменской области растянется на две-три недели

Моор: период высокой воды в Тюменской области продлится 2-3 недели, до 9 мая

© Администрация Упоровского района/TelegramРусло реки Тобол вблизи села Коркино Тюменской области
Русло реки Тобол вблизи села Коркино Тюменской области
© Администрация Упоровского района/Telegram
Русло реки Тобол вблизи села Коркино Тюменской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Период высокой воды в Тюменской области растянется на 2-3 недели, но резкого подъема воды не ожидается, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.
"Особенность этого половодья – растянутый по времени период высокой воды. По данным Росгидромета, он продлится 2-3 недели. При этом резкого подъема воды не будет. Но вплоть до 9 мая ситуация останется напряженной", - написал губернатор.
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ОбществоТюменская областьАлександр МоорГидрометцентрНаводнения в России — 2024
 
 
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