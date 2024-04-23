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Германия давит на США из-за Patriot для Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 23.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:40 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/patriot-1941688379.html
Германия давит на США из-за Patriot для Украины, пишут СМИ
Германия давит на США из-за Patriot для Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 23.04.2024
Германия давит на США из-за Patriot для Украины, пишут СМИ
Германия оказывает давление на США, чтобы те поставили на Украину по меньшей мере одну дополнительную систему Patriot, передает агентство Bloomberg со ссылкой... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T09:40
2024-04-23T09:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Германия оказывает давление на США, чтобы те поставили на Украину по меньшей мере одну дополнительную систему Patriot, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "Правительство немецкого канцлера Олафа Шольца оказывает давление на США, чтобы те поставили Украине как минимум еще одну систему противоракетной обороны Patriot", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. По словам собеседников агентства, ФРГ оказывает давление на США в рамках скоординированных усилий, направленных на усиление помощи Киеву в противовоздушной обороне. Отмечается, что на этой неделе Германия также продолжит оказывать давление на европейских союзников Киева, включая Францию и Италию, чтобы эти страны провели оценку того, что еще они могут поставить на Украину. Ранее после планового заседания Совета Украина - НАТО на уровне глав МИД в Брюсселе глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о том, что Берлин снова призовет союзников проверить наличие систем ПВО, которые можно отдать Украине. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также заявлял, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба "отчаянно" просил у него "на днях" семь систем Patriot. Позднее Кулеба сказал в интервью изданию Washington Post, что его "добрая" дипломатия не сработала, и теперь он планирует жестко просить от Запада системы ПВО Patriot. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240412/zelenskiy-1939489242.html
https://ria.ru/20240422/pvo-1941425792.html
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в мире, украина, германия, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, США
Германия давит на США из-за Patriot для Украины, пишут СМИ

Bloomberg: Германия давит на США для поставки еще одной системы Patriot Украине

© Фото : Anthony SweeneyАмериканский зенитный ракетный комплекс Patriot
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© Фото : Anthony Sweeney
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Германия оказывает давление на США, чтобы те поставили на Украину по меньшей мере одну дополнительную систему Patriot, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"Правительство немецкого канцлера Олафа Шольца оказывает давление на США, чтобы те поставили Украине как минимум еще одну систему противоракетной обороны Patriot", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
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По словам собеседников агентства, ФРГ оказывает давление на США в рамках скоординированных усилий, направленных на усиление помощи Киеву в противовоздушной обороне.
Отмечается, что на этой неделе Германия также продолжит оказывать давление на европейских союзников Киева, включая Францию и Италию, чтобы эти страны провели оценку того, что еще они могут поставить на Украину.
Ранее после планового заседания Совета Украина - НАТО на уровне глав МИД в Брюсселе глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о том, что Берлин снова призовет союзников проверить наличие систем ПВО, которые можно отдать Украине.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также заявлял, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба "отчаянно" просил у него "на днях" семь систем Patriot. Позднее Кулеба сказал в интервью изданию Washington Post, что его "добрая" дипломатия не сработала, и теперь он планирует жестко просить от Запада системы ПВО Patriot.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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