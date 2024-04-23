https://ria.ru/20240423/otnosheniya-1941669458.html
Китай заявил о необходимости стабилизировать отношения с США
Китай заявил о необходимости стабилизировать отношения с США - РИА Новости, 23.04.2024
Китай заявил о необходимости стабилизировать отношения с США
Китайско-американские отношения должны стабилизироваться, вместе с тем, у Китая есть интересы, которые нужно защищать, заявил представитель департамента стран... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T06:55
2024-04-23T06:55
2024-04-23T06:55
в мире
китай
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909237359_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b2a9d656d742c1d789850b74d45fb024.jpg
ПЕКИН, 23 апр – РИА Новости. Китайско-американские отношения должны стабилизироваться, вместе с тем, у Китая есть интересы, которые нужно защищать, заявил представитель департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР на брифинге в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай. "Китайско-американские отношения должны стабилизироваться, улучшиться и начать двигаться по стабильному, здоровому и устойчивому пути. Вместе с тем, у Китая есть интересы, которые нужно защищать, принципы, которые нужно отстаивать, и красные линии, которые нужно охранять", - сказал дипломат, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
https://ria.ru/20240423/tayvan-1941669315.html
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909237359_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_a7eb93743de4aff3a0a3e743e71591a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша
Китай заявил о необходимости стабилизировать отношения с США
МИД КНР: китайско-американские отношения следует стабилизировать
ПЕКИН, 23 апр – РИА Новости. Китайско-американские отношения должны стабилизироваться, вместе с тем, у Китая есть интересы, которые нужно защищать, заявил представитель департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР на брифинге в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай.
"Китайско-американские отношения должны стабилизироваться, улучшиться и начать двигаться по стабильному, здоровому и устойчивому пути. Вместе с тем, у Китая есть интересы, которые нужно защищать, принципы, которые нужно отстаивать, и красные линии, которые нужно охранять", - сказал дипломат, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.