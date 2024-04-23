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Китай заявил о необходимости стабилизировать отношения с США - РИА Новости, 23.04.2024
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06:55 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/otnosheniya-1941669458.html
Китай заявил о необходимости стабилизировать отношения с США
Китай заявил о необходимости стабилизировать отношения с США - РИА Новости, 23.04.2024
Китай заявил о необходимости стабилизировать отношения с США
Китайско-американские отношения должны стабилизироваться, вместе с тем, у Китая есть интересы, которые нужно защищать, заявил представитель департамента стран... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T06:55
2024-04-23T06:55
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ПЕКИН, 23 апр – РИА Новости. Китайско-американские отношения должны стабилизироваться, вместе с тем, у Китая есть интересы, которые нужно защищать, заявил представитель департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР на брифинге в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай. "Китайско-американские отношения должны стабилизироваться, улучшиться и начать двигаться по стабильному, здоровому и устойчивому пути. Вместе с тем, у Китая есть интересы, которые нужно защищать, принципы, которые нужно отстаивать, и красные линии, которые нужно охранять", - сказал дипломат, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
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в мире, китай, сша
В мире, Китай, США
Китай заявил о необходимости стабилизировать отношения с США

МИД КНР: китайско-американские отношения следует стабилизировать

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Китая Си Цзиньпин и президент США Джо Байден
Президент Китая Си Цзиньпин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Президент Китая Си Цзиньпин и президент США Джо Байден. Архивное фото
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ПЕКИН, 23 апр – РИА Новости. Китайско-американские отношения должны стабилизироваться, вместе с тем, у Китая есть интересы, которые нужно защищать, заявил представитель департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР на брифинге в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай.
"Китайско-американские отношения должны стабилизироваться, улучшиться и начать двигаться по стабильному, здоровому и устойчивому пути. Вместе с тем, у Китая есть интересы, которые нужно защищать, принципы, которые нужно отстаивать, и красные линии, которые нужно охранять", - сказал дипломат, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
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