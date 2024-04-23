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В КНР потребовали от США перестать очернять российско-китайские отношения
В КНР потребовали от США перестать очернять российско-китайские отношения - РИА Новости, 23.04.2024
В КНР потребовали от США перестать очернять российско-китайские отношения
США не должны очернять нормальные отношения Китая и России, заявил представитель департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР на брифинге в преддверии... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T06:02
2024-04-23T06:02
2024-04-23T07:26
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ПЕКИН, 23 апр – РИА Новости. США не должны очернять нормальные отношения Китая и России, заявил представитель департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР на брифинге в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай."(США - ред.) не должны очернять нормальные межгосударственные отношения Китая и России, провоцировать блоковую конфронтацию и тем более клеветать на Китай и сваливать на него ответственность", - сказал дипломат, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
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в мире, китай, сша, россия
В мире, Китай, США, Россия
В КНР потребовали от США перестать очернять российско-китайские отношения
Дипломат: США не следует очернять отношения России и Китая