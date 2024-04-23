Рейтинг@Mail.ru
Специальные места для пикников появились в парках Московской области - РИА Новости, 23.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
18:23 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/otdykh-1941851424.html
Специальные места для пикников появились в парках Московской области
Специальные места для пикников появились в парках Московской области - РИА Новости, 23.04.2024
Специальные места для пикников появились в парках Московской области
В парках Подмосковья появились специальные места для пикников. Как рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин, на данный момент местным жителям и... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T18:23
2024-04-23T18:23
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941850174_0:123:2000:1248_1920x0_80_0_0_3c5dfa3fdaa68c43333263efa6454601.jpg
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. В парках Подмосковья появились специальные места для пикников. Как рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин, на данный момент местным жителям и гостям доступны 32 зоны. Об этом сообщил телеканал “360”.Из всех зон 18 оборудовали пожаробезопасными мангалами, чтобы отдыхающие могли жарить шашлыки без риска возникновения возгорания. Кроме того, все территории имеют информационные щиты с правилами пользования и урны для мусора.Узнать подробнее о пикниковых зонах и их адресах можно на официальном сайте министерства благоустройства Московской области, добавил министр.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941850174_168:0:1832:1248_1920x0_80_0_0_5ca2fbfd884653c786005c328afbabb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Специальные места для пикников появились в парках Московской области

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПриготовление шашлыка на мангале
Приготовление шашлыка на мангале - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. В парках Подмосковья появились специальные места для пикников. Как рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин, на данный момент местным жителям и гостям доступны 32 зоны. Об этом сообщил телеканал “360”.
Из всех зон 18 оборудовали пожаробезопасными мангалами, чтобы отдыхающие могли жарить шашлыки без риска возникновения возгорания. Кроме того, все территории имеют информационные щиты с правилами пользования и урны для мусора.
Узнать подробнее о пикниковых зонах и их адресах можно на официальном сайте министерства благоустройства Московской области, добавил министр.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала