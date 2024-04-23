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Специальные места для пикников появились в парках Московской области

Специальные места для пикников появились в парках Московской области - РИА Новости, 23.04.2024

Специальные места для пикников появились в парках Московской области

В парках Подмосковья появились специальные места для пикников. Как рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин, на данный момент местным жителям и... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T18:23

2024-04-23T18:23

2024-04-23T18:23

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. В парках Подмосковья появились специальные места для пикников. Как рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин, на данный момент местным жителям и гостям доступны 32 зоны. Об этом сообщил телеканал “360”.Из всех зон 18 оборудовали пожаробезопасными мангалами, чтобы отдыхающие могли жарить шашлыки без риска возникновения возгорания. Кроме того, все территории имеют информационные щиты с правилами пользования и урны для мусора.Узнать подробнее о пикниковых зонах и их адресах можно на официальном сайте министерства благоустройства Московской области, добавил министр.

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)