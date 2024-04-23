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Специальные места для пикников появились в парках Московской области
Специальные места для пикников появились в парках Московской области - РИА Новости, 23.04.2024
Специальные места для пикников появились в парках Московской области
В парках Подмосковья появились специальные места для пикников. Как рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин, на данный момент местным жителям и... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T18:23
2024-04-23T18:23
2024-04-23T18:23
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. В парках Подмосковья появились специальные места для пикников. Как рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин, на данный момент местным жителям и гостям доступны 32 зоны. Об этом сообщил телеканал “360”.Из всех зон 18 оборудовали пожаробезопасными мангалами, чтобы отдыхающие могли жарить шашлыки без риска возникновения возгорания. Кроме того, все территории имеют информационные щиты с правилами пользования и урны для мусора.Узнать подробнее о пикниковых зонах и их адресах можно на официальном сайте министерства благоустройства Московской области, добавил министр.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)