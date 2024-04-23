https://ria.ru/20240423/orban-1941684683.html

Орбан назвал условие, при котором украинский конфликт окончится в 2025 году

Орбан назвал условие, при котором украинский конфликт окончится в 2025 году - РИА Новости, 23.04.2024

Орбан назвал условие, при котором украинский конфликт окончится в 2025 году

Украинский конфликт может завершиться к концу 2025 года, если на выборах в Европе и США победят сторонники мирного урегулирования, заявил премьер-министр... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T09:25

2024-04-23T09:25

2024-04-23T09:26

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Украинский конфликт может завершиться к концу 2025 года, если на выборах в Европе и США победят сторонники мирного урегулирования, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в Facebook*."В следующем году, на двух выборах, если все пройдет хорошо, и Бог поможет нам, настроеные на мир лидеры могут оказаться в авангарде в Европе и Америке, и тогда мы сможем завершить конфликт в конце года", — написал он.Орбан упрекнул Запад в продолжении накачивания Киева деньгами и оружием, а ЕС сравнил с картежником-неудачником — тот постоянно повышает ставки в надежде отыграться. Это может закончиться тем, что Европа может быть втянута в войну, подчеркнул политик.Накануне президент Украины Владимир Зеленский вновь допустил, что Украина может начать переговоры по урегулированию конфликта с Россией. В Кремле не раз подчеркивали, что никогда не отказывались от переговоров с киевскими властями. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может измениться только при условии учета новых реалий, все требования Москвы хорошо известны.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20240321/peregovory-1934806746.html

https://ria.ru/20240411/zapad-1939202840.html

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в мире, европа, украина, россия, виктор орбан, владимир зеленский, дмитрий песков, facebook, евросоюз