Орбан назвал условие, при котором украинский конфликт окончится в 2025 году
Премьер Венгрии Орбан не исключил завершения украинского конфликта в 2025 году
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Украинский конфликт может завершиться к концу 2025 года, если на выборах в Европе и США победят сторонники мирного урегулирования, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в Facebook*.
"В следующем году, на двух выборах, если все пройдет хорошо, и Бог поможет нам, настроеные на мир лидеры могут оказаться в авангарде в Европе и Америке, и тогда мы сможем завершить конфликт в конце года", — написал он.
Орбан упрекнул Запад в продолжении накачивания Киева деньгами и оружием, а ЕС сравнил с картежником-неудачником — тот постоянно повышает ставки в надежде отыграться. Это может закончиться тем, что Европа может быть втянута в войну, подчеркнул политик.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский вновь допустил, что Украина может начать переговоры по урегулированию конфликта с Россией. В Кремле не раз подчеркивали, что никогда не отказывались от переговоров с киевскими властями. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может измениться только при условии учета новых реалий, все требования Москвы хорошо известны.
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