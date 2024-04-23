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На Ямале извлекли из желудка ребенка комок полиэтилена, бумаги и ниток - РИА Новости, 23.04.2024
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11:47 23.04.2024 (обновлено: 11:50 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/operatsiya-1941725748.html
На Ямале извлекли из желудка ребенка комок полиэтилена, бумаги и ниток
На Ямале извлекли из желудка ребенка комок полиэтилена, бумаги и ниток - РИА Новости, 23.04.2024
На Ямале извлекли из желудка ребенка комок полиэтилена, бумаги и ниток
Ямальские медики извлекли из желудка ребенка полукилограммовый комок полиэтилена, бумаги и ниток, который рос в течение 1,5-2 лет, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T11:47
2024-04-23T11:50
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Ямальские медики извлекли из желудка ребенка полукилограммовый комок полиэтилена, бумаги и ниток, который рос в течение 1,5-2 лет, сообщила пресс-служба Новоуренгойской центральной городской больницы в Telegram-канале. "Безоар из фрагментов полиэтилена, бумаги, ниток и сантиметровой ленты развивался как минимум в течение 1,5-2 лет. К такому выводу пришли специалисты, когда провели обследование: сначала пальпацию, затем фиброгастродуоденоскопию. Он занял собой почти весь желудок, его вес составил примерно 500 граммов", - говорится в сообщении. По данным больницы, эндоскопист разделил безоар на части и при помощи специальных инструментов в течение полутора часов извлекал крупные фрагменты, оставшиеся части инородного тела медик удалил на следующий день. "Сегодня при проведении контрольного ФГДС врачи убедились, что желудок маленького пациента полностью очищен от инородных тел. Ребенок чувствует себя хорошо, с аппетитом ест. Он будет находиться под наблюдением врачей несколько дней, потом вернется домой", - добавили в больнице.
https://ria.ru/20240118/vrachi-1922039086.html
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ямал, здоровье - общество, россия, новый уренгой
Ямал, Здоровье - Общество, Россия, Новый Уренгой
На Ямале извлекли из желудка ребенка комок полиэтилена, бумаги и ниток

На Ямале достали из желудка ребенка ком полиэтилена, бумаги и ниток весом 0,5 кг

© Фото : Новоуренгойская центральная городская больница/TelegramВрачи НЦГБ извлекли инородное тело из желудка ребенка
Врачи НЦГБ извлекли инородное тело из желудка ребенка - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© Фото : Новоуренгойская центральная городская больница/Telegram
Врачи НЦГБ извлекли инородное тело из желудка ребенка
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Ямальские медики извлекли из желудка ребенка полукилограммовый комок полиэтилена, бумаги и ниток, который рос в течение 1,5-2 лет, сообщила пресс-служба Новоуренгойской центральной городской больницы в Telegram-канале.
"Безоар из фрагментов полиэтилена, бумаги, ниток и сантиметровой ленты развивался как минимум в течение 1,5-2 лет. К такому выводу пришли специалисты, когда провели обследование: сначала пальпацию, затем фиброгастродуоденоскопию. Он занял собой почти весь желудок, его вес составил примерно 500 граммов", - говорится в сообщении.
© Фото : Новоуренгойская центральная городская больница/TelegramВрачи НЦГБ извлекли инородное тело из желудка ребенка
Врачи НЦГБ извлекли инородное тело из желудка ребенка - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© Фото : Новоуренгойская центральная городская больница/Telegram
Врачи НЦГБ извлекли инородное тело из желудка ребенка
По данным больницы, эндоскопист разделил безоар на части и при помощи специальных инструментов в течение полутора часов извлекал крупные фрагменты, оставшиеся части инородного тела медик удалил на следующий день.
"Сегодня при проведении контрольного ФГДС врачи убедились, что желудок маленького пациента полностью очищен от инородных тел. Ребенок чувствует себя хорошо, с аппетитом ест. Он будет находиться под наблюдением врачей несколько дней, потом вернется домой", - добавили в больнице.
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