https://ria.ru/20240423/opasnost-1941888290.html
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотника
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотника - РИА Новости, 23.04.2024
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотника
Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T21:55
2024-04-23T21:55
2024-04-23T22:02
специальная военная операция на украине
воронежская область
безопасность
александр гусев (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933218064_0:175:1280:895_1920x0_80_0_0_8057dacf0dcf80e3a8bf09f32eb6e566.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев."Внимание! Уважаемые воронежцы, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933218064_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_736d9f74c3fc487c65be305a5b7efda4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, безопасность, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Безопасность, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотника
Губернатор Воронежской области сообщил об опасности атаки БПЛА в регионе