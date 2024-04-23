https://ria.ru/20240423/opasnost-1941887380.html
В Белгороде объявили опасность атаки беспилотника
В Белгороде объявили опасность атаки беспилотника - РИА Новости, 23.04.2024
В Белгороде объявили опасность атаки беспилотника
Опасность атаки беспилотного летательного аппарата объявлена в Белгороде, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T21:43
2024-04-23T21:43
2024-04-23T21:57
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БЕЛГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Опасность атаки беспилотного летательного аппарата объявлена в Белгороде, сообщается в Telegram-канале городской администрации."РСЧС: Внимание! Объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгород, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Безопасность
В Белгороде объявили опасность атаки беспилотника
Мэрия Белгорода сообщила об опасности атаки беспилотника