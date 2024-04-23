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В Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 23.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:37 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/opasnost-1941811464.html
В Херсонской области объявили ракетную опасность
В Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 23.04.2024
В Херсонской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Херсонской области, перекрыто движение через пункт пропуска "Джанкой" на границе с Крымом, сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T16:37
2024-04-23T16:37
специальная военная операция на украине
херсонская область
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Херсонской области, перекрыто движение через пункт пропуска "Джанкой" на границе с Крымом, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на подходах к пунктам пропуска между Херсонской областью и Республикой Крым. "В Херсонской области объявлена ракетная опасность", - говорится в сообщении. Кроме того, сообщается, что временно перекрыто движение через пункт пропуска "Джанкой"
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херсонская область
республика крым
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херсонская область , республика крым
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Республика Крым
В Херсонской области объявили ракетную опасность

В Херсонской области объявили ракетную опасность на границе с Крымом

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкМодульное укрытие
Модульное укрытие - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Херсонской области, перекрыто движение через пункт пропуска "Джанкой" на границе с Крымом, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на подходах к пунктам пропуска между Херсонской областью и Республикой Крым.
"В Херсонской области объявлена ракетная опасность", - говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается, что временно перекрыто движение через пункт пропуска "Джанкой"
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРеспублика Крым
 
 
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