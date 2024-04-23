https://ria.ru/20240423/opasnost-1941811464.html

В Херсонской области объявили ракетную опасность

В Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 23.04.2024

В Херсонской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Херсонской области, перекрыто движение через пункт пропуска "Джанкой" на границе с Крымом, сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T16:37

2024-04-23T16:37

2024-04-23T16:37

специальная военная операция на украине

херсонская область

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Херсонской области, перекрыто движение через пункт пропуска "Джанкой" на границе с Крымом, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на подходах к пунктам пропуска между Херсонской областью и Республикой Крым. "В Херсонской области объявлена ракетная опасность", - говорится в сообщении. Кроме того, сообщается, что временно перекрыто движение через пункт пропуска "Джанкой"

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

республика крым

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херсонская область , республика крым