https://ria.ru/20240423/opasnost-1941654003.html
В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 23.04.2024
В Белгороде отменили ракетную опасность
Ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе отменили, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T00:31
2024-04-23T00:31
2024-04-23T00:38
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
безопасность
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе отменили, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Ранее губернатор сообщал о ракетной опасности на территории Белгорода и Белгородского района и рекомендовал жителям области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами."В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал Гладков в Telegram-канале.В региональном главке МЧС также сообщили об отмене ракетной опасности в Шебекинском городском округе, объявленной ранее.
https://ria.ru/20240421/gaubitsa-1941300327.html
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белгород, белгородский район, вячеслав гладков, безопасность, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Безопасность, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Белгороде отменили ракетную опасность
Гладков: в Белгороде и области отменили ракетную опасность