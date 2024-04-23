https://ria.ru/20240423/opasnost-1941654003.html

В Белгороде отменили ракетную опасность

В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 23.04.2024

В Белгороде отменили ракетную опасность

Ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе отменили, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T00:31

2024-04-23T00:31

2024-04-23T00:38

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

безопасность

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937278692_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_60657eaa74a38995eb36fb743de8213d.jpg

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе отменили, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Ранее губернатор сообщал о ракетной опасности на территории Белгорода и Белгородского района и рекомендовал жителям области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами."В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал Гладков в Telegram-канале.В региональном главке МЧС также сообщили об отмене ракетной опасности в Шебекинском городском округе, объявленной ранее.

https://ria.ru/20240421/gaubitsa-1941300327.html

белгород

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгород, белгородский район, вячеслав гладков, безопасность, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия