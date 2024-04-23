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Ленинградский и Московский военные округа приступили к выполнению задач - РИА Новости, 23.04.2024
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13:11 23.04.2024 (обновлено: 13:29 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/okrug-1941754782.html
Ленинградский и Московский военные округа приступили к выполнению задач
Ленинградский и Московский военные округа приступили к выполнению задач - РИА Новости, 23.04.2024
Ленинградский и Московский военные округа приступили к выполнению задач
Ленинградский и Московский военные округа, созданные по поручению президента РФ Владимира Путина, с 1 марта приступили к выполнению задач, сообщил во вторник... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T13:11
2024-04-23T13:29
сергей шойгу
безопасность
россия
вооруженные силы рф
владимир путин
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Ленинградский и Московский военные округа, созданные по поручению президента РФ Владимира Путина, с 1 марта приступили к выполнению задач, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.Он заявил, что вступление в НАТО Швеции, усиление группировки альянса у границ России, а также проведение масштабных учений по отработке якобы готовящейся "российской агрессии", а также деятельность НАТО в Арктике, вынуждают применять меры адекватного реагирования."В 2022 году Верховный главнокомандующий принял решение переформировать Западный военный округ в Ленинградский и Московский военные округа. С 1 марта они получили все соответствующие указания, приступили к выполнению задач", - сказал Шойгу во время вступительного слова на заседании коллегии Минобороны России.Он рассказал, что при создании Ленинградского военного округа были выполнены более 250 мероприятий, в том числе сформирован 44-й армейский корпус. Кроме того, три мотострелковые бригады будут реорганизованы в мотострелковые дивизии."Оргштатные мероприятия в текущем году синхронизированы с поставками более семи тысяч единиц вооружения и военной техники", - добавил министр.В Московском военном округе, по словам Шойгу, проведено более 400 организационных мероприятий, а в течение года будут завершены еще 10. Войска получат более 2,4 тысячи единиц современных образцов вооружения и техники, отметил он."В армейских подразделениях совершенствуется уровень подготовки личного состава и органов военного управления. В практику внедряется опыт, приобретенный в ходе специальной военной операции. Особое внимание уделяется обучению военнослужащих эффективно применять беспилотные летательные аппараты. Занятия проводят инструкторы - участники боевых действий", - сказал Шойгу.Он подчеркнул, что Минобороны РФ продолжит наращивать потенциал округов в соответствии с планом деятельности ведомства.
https://ria.ru/20240408/prokuror-1938674515.html
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сергей шойгу, безопасность, россия, вооруженные силы рф, владимир путин
Сергей Шойгу, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин
Ленинградский и Московский военные округа приступили к выполнению задач

Шойгу: Московский и Ленинградский военные округа начали действовать с 1 марта

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу . Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Ленинградский и Московский военные округа, созданные по поручению президента РФ Владимира Путина, с 1 марта приступили к выполнению задач, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Он заявил, что вступление в НАТО Швеции, усиление группировки альянса у границ России, а также проведение масштабных учений по отработке якобы готовящейся "российской агрессии", а также деятельность НАТО в Арктике, вынуждают применять меры адекватного реагирования.
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"В 2022 году Верховный главнокомандующий принял решение переформировать Западный военный округ в Ленинградский и Московский военные округа. С 1 марта они получили все соответствующие указания, приступили к выполнению задач", - сказал Шойгу во время вступительного слова на заседании коллегии Минобороны России.
Он рассказал, что при создании Ленинградского военного округа были выполнены более 250 мероприятий, в том числе сформирован 44-й армейский корпус. Кроме того, три мотострелковые бригады будут реорганизованы в мотострелковые дивизии.
"Оргштатные мероприятия в текущем году синхронизированы с поставками более семи тысяч единиц вооружения и военной техники", - добавил министр.
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В Московском военном округе, по словам Шойгу, проведено более 400 организационных мероприятий, а в течение года будут завершены еще 10. Войска получат более 2,4 тысячи единиц современных образцов вооружения и техники, отметил он.
"В армейских подразделениях совершенствуется уровень подготовки личного состава и органов военного управления. В практику внедряется опыт, приобретенный в ходе специальной военной операции. Особое внимание уделяется обучению военнослужащих эффективно применять беспилотные летательные аппараты. Занятия проводят инструкторы - участники боевых действий", - сказал Шойгу.
Он подчеркнул, что Минобороны РФ продолжит наращивать потенциал округов в соответствии с планом деятельности ведомства.
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