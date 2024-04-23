https://ria.ru/20240423/odessa-1941766061.html

Российские военные поразили средства ПВО в Одессе, сообщило подполье

Российские военные поразили средства ПВО в Одессе, сообщило подполье - РИА Новости, 23.04.2024

Российские военные поразили средства ПВО в Одессе, сообщило подполье

Средства ПВО Украины, а также, предположительно, склад с боекомплектами для ПВО, были поражены в Одессе, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T14:03

2024-04-23T14:03

2024-04-23T14:08

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Средства ПВО Украины, а также, предположительно, склад с боекомплектами для ПВО, были поражены в Одессе, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на данные жителей города."Итак: действительно завалили ПВО и вероятнее всего, склад с БК (боекомплекты, боеприпасы – ред.) для ПВО", - заявил Лебедев.Украинские СМИ в ночь на вторник сообщали о взрывах в Одессе.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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