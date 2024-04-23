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При украинском обстреле Каховки пострадали пять человек
При украинском обстреле Каховки пострадали пять человек - РИА Новости, 23.04.2024
При украинском обстреле Каховки пострадали пять человек
Пять человек пострадали в Каховке Херсонской области от обстрелов украинских террористов, трое получили ранения в ходе обстрела рынка, двое - в жилом секторе,... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T21:05
2024-04-23T21:05
2024-04-23T21:17
специальная военная операция на украине
каховка
происшествия
херсонская область
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пять человек пострадали в Каховке Херсонской области от обстрелов украинских террористов, трое получили ранения в ходе обстрела рынка, двое - в жилом секторе, сообщил губернатор Владимир Сальдо.Ранее глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук сообщил, что украинские войска ударили по рынку в Каховке Херсонской области, полностью сгорел автомобиль."Сегодня в Херсонской области от обстрелов украинских террористов пострадали пять человек, все — в Каховке. Три человека ранены в ходе обстрела рынка, два — жилого сектора", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.По его словам, в результате обстрела получили повреждения дома и сгорел автомобиль. Кроме того, вечером украинские террористы нанесли удар по трансформаторной подстанции, из-за чего значительная часть Каховки осталась без света, сообщил Сальдо.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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каховка, происшествия, херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Каховка, Происшествия, Херсонская область , Владимир Сальдо
При украинском обстреле Каховки пострадали пять человек
Сальдо: при обстреле ВСУ Каховки пострадали пять человек