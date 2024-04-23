https://ria.ru/20240423/obstrel-1941882940.html

Украинские войска обстреляли Шебекино

Украинские войска обстреляли Шебекино - РИА Новости, 23.04.2024

Украинские войска обстреляли Шебекино

Украинский дрон второй раз за день атаковал город Шебекино, пострадавших нет, повреждены четыре автомобиля и многоквартирный дом, сообщил губернатор... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T21:03

2024-04-23T21:03

2024-04-23T21:06

шебекино

белгородская область

харьковская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

происшествия

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БЕЛГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Украинский дрон второй раз за день атаковал город Шебекино, пострадавших нет, повреждены четыре автомобиля и многоквартирный дом, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее во вторник глава региона информировал, что дрон-камикадзе упал рядом с проходной промышленного предприятия. В результате взрыва пострадали три человека, они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Зафиксированы повреждения пять легковых автомобилей. "Город Шебекино подвергся повторной атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате сброса взрывного устройства пострадавших нет, загорелся легковой автомобиль. Еще три машины посечены осколками. В многоквартирном доме выбиты окна в двух квартирах", - написал Гладков в Telegram-канале. По словам губернатора, на месте работают оперативные службы. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы. Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

шебекино

белгородская область

харьковская область

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шебекино, белгородская область, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия