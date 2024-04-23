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Украинские войска обстреляли Шебекино - РИА Новости, 23.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:03 23.04.2024 (обновлено: 21:06 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/obstrel-1941882940.html
Украинские войска обстреляли Шебекино
Украинские войска обстреляли Шебекино - РИА Новости, 23.04.2024
Украинские войска обстреляли Шебекино
Украинский дрон второй раз за день атаковал город Шебекино, пострадавших нет, повреждены четыре автомобиля и многоквартирный дом, сообщил губернатор... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T21:03
2024-04-23T21:06
шебекино
белгородская область
харьковская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
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БЕЛГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Украинский дрон второй раз за день атаковал город Шебекино, пострадавших нет, повреждены четыре автомобиля и многоквартирный дом, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее во вторник глава региона информировал, что дрон-камикадзе упал рядом с проходной промышленного предприятия. В результате взрыва пострадали три человека, они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Зафиксированы повреждения пять легковых автомобилей. "Город Шебекино подвергся повторной атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате сброса взрывного устройства пострадавших нет, загорелся легковой автомобиль. Еще три машины посечены осколками. В многоквартирном доме выбиты окна в двух квартирах", - написал Гладков в Telegram-канале. По словам губернатора, на месте работают оперативные службы. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы. Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.
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шебекино, белгородская область, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Шебекино, Белгородская область, Харьковская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Украинские войска обстреляли Шебекино

Гладков: ВСУ второй раз за день атаковали Шебекино, пострадавших нет

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ в Шебекино Белгородской области. 23 апреля 2024
Последствия атаки ВСУ в Шебекино Белгородской области. 23 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки ВСУ в Шебекино Белгородской области. 23 апреля 2024
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БЕЛГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Украинский дрон второй раз за день атаковал город Шебекино, пострадавших нет, повреждены четыре автомобиля и многоквартирный дом, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее во вторник глава региона информировал, что дрон-камикадзе упал рядом с проходной промышленного предприятия. В результате взрыва пострадали три человека, они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Зафиксированы повреждения пять легковых автомобилей.
"Город Шебекино подвергся повторной атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате сброса взрывного устройства пострадавших нет, загорелся легковой автомобиль. Еще три машины посечены осколками. В многоквартирном доме выбиты окна в двух квартирах", - написал Гладков в Telegram-канале.
По словам губернатора, на месте работают оперативные службы.
Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы. Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьХарьковская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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