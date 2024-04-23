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Украинские войска нанесли удар по Донецку кассетными снарядами - РИА Новости, 23.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:38 23.04.2024 (обновлено: 13:42 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/obstrel-1941761484.html
Украинские войска нанесли удар по Донецку кассетными снарядами
Украинские войска нанесли удар по Донецку кассетными снарядами - РИА Новости, 23.04.2024
Украинские войска нанесли удар по Донецку кассетными снарядами
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщило в... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T13:38
2024-04-23T13:42
петровский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.55 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 13.00 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда. калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
петровский район
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Украинские войска нанесли удар по Донецку кассетными снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка семь снарядов

© Фото : пресс-служба губернатора Курской областиФрагмент кассетного боеприпаса
Фрагмент кассетного боеприпаса - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Курской области
Фрагмент кассетного боеприпаса. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.55 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 13.00 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда. калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении.
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14 апреля, 09:19
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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