https://ria.ru/20240423/oborudovanie-1941830766.html

Военные следователи Северного флота отправили оборудование в зону СВО

Военные следователи Северного флота отправили оборудование в зону СВО - РИА Новости, 23.04.2024

Военные следователи Северного флота отправили оборудование в зону СВО

Военные следователи Северного флота отправили в зону специальной военной операции технику, предназначенную для поиска навигационных препятствий, минных... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T17:15

2024-04-23T17:15

2024-04-23T17:15

надежные люди

россия

следственный комитет россии (ск рф)

сво

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МУРМАНСК, 23 апр – РИА Новости. Военные следователи Северного флота отправили в зону специальной военной операции технику, предназначенную для поиска навигационных препятствий, минных заграждений в толще воды, сообщила пресс-служба военно-следственного управления флота. "Так, офицеры 305-го военного следственного отдела СК РФ совместно с трудовыми коллективами ООО "Модуль Судоремонт" и ООО "СК Пересвет", а также группой добровольных помощников "Zаполярье (Родительский комитет)" передали нашим защитникам Отечества три курсовых гидролокатора с дополнительным оборудованием", - говорится в сообщении. В пресс-службе пояснили, что общая стоимость трех экземпляров составила 2,1 миллиона рублей, техника предназначена для поиска навигационных препятствий, минных заграждений и других объектов, расположенных в толще воды по курсу движения плавательного средства. "Переданные в войска гидролокаторы сразу же стали активно и успешно использоваться в зоне специальной военной операции", - добавили в ведомстве. Кроме того, военные следователи получили "обратную связь" от военнослужащих о применении техники и направили ее на завод-изготовитель, и инженеры уже разработали улучшенный на основе пожелания бойцов курсовой гидролокатор. Помимо этого, офицеры передали в военную поликлинику ФГКУ "1469-й Военно-морской клинический госпиталь" Минобороны России индикатор внутриглазного давления ИГД-03, а также полностью оборудованный стоматологический кабинет с установкой УС-01 "СЕЛЕНА-200" и все необходимые для функционирования кабинета материалы.

https://ria.ru/20240422/kuznetsov-1941411616.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, следственный комитет россии (ск рф), сво