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Военные следователи Северного флота отправили оборудование в зону СВО - РИА Новости, 23.04.2024
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17:15 23.04.2024
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Военные следователи Северного флота отправили оборудование в зону СВО
Военные следователи Северного флота отправили оборудование в зону СВО - РИА Новости, 23.04.2024
Военные следователи Северного флота отправили оборудование в зону СВО
Военные следователи Северного флота отправили в зону специальной военной операции технику, предназначенную для поиска навигационных препятствий, минных... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T17:15
2024-04-23T17:15
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МУРМАНСК, 23 апр – РИА Новости. Военные следователи Северного флота отправили в зону специальной военной операции технику, предназначенную для поиска навигационных препятствий, минных заграждений в толще воды, сообщила пресс-служба военно-следственного управления флота. "Так, офицеры 305-го военного следственного отдела СК РФ совместно с трудовыми коллективами ООО "Модуль Судоремонт" и ООО "СК Пересвет", а также группой добровольных помощников "Zаполярье (Родительский комитет)" передали нашим защитникам Отечества три курсовых гидролокатора с дополнительным оборудованием", - говорится в сообщении. В пресс-службе пояснили, что общая стоимость трех экземпляров составила 2,1 миллиона рублей, техника предназначена для поиска навигационных препятствий, минных заграждений и других объектов, расположенных в толще воды по курсу движения плавательного средства. "Переданные в войска гидролокаторы сразу же стали активно и успешно использоваться в зоне специальной военной операции", - добавили в ведомстве. Кроме того, военные следователи получили "обратную связь" от военнослужащих о применении техники и направили ее на завод-изготовитель, и инженеры уже разработали улучшенный на основе пожелания бойцов курсовой гидролокатор. Помимо этого, офицеры передали в военную поликлинику ФГКУ "1469-й Военно-морской клинический госпиталь" Минобороны России индикатор внутриглазного давления ИГД-03, а также полностью оборудованный стоматологический кабинет с установкой УС-01 "СЕЛЕНА-200" и все необходимые для функционирования кабинета материалы.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), сво
Надежные люди, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), СВО

Военные следователи Северного флота отправили оборудование в зону СВО

© Фото : Военное следственное управление СК РФ по Северному флотуВоенные следователи Северного флота отправили технику и оборудование в зону
Военные следователи Северного флота отправили технику и оборудование в зону - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© Фото : Военное следственное управление СК РФ по Северному флоту
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МУРМАНСК, 23 апр – РИА Новости. Военные следователи Северного флота отправили в зону специальной военной операции технику, предназначенную для поиска навигационных препятствий, минных заграждений в толще воды, сообщила пресс-служба военно-следственного управления флота.
"Так, офицеры 305-го военного следственного отдела СК РФ совместно с трудовыми коллективами ООО "Модуль Судоремонт" и ООО "СК Пересвет", а также группой добровольных помощников "Zаполярье (Родительский комитет)" передали нашим защитникам Отечества три курсовых гидролокатора с дополнительным оборудованием", - говорится в сообщении.
© Фото : Военное следственное управление СК РФ по Северному флотуВоенные следователи Северного флота отправили технику и оборудование в зону
Военные следователи Северного флота отправили технику и оборудование в зону - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© Фото : Военное следственное управление СК РФ по Северному флоту
Военные следователи Северного флота отправили технику и оборудование в зону
В пресс-службе пояснили, что общая стоимость трех экземпляров составила 2,1 миллиона рублей, техника предназначена для поиска навигационных препятствий, минных заграждений и других объектов, расположенных в толще воды по курсу движения плавательного средства.
"Переданные в войска гидролокаторы сразу же стали активно и успешно использоваться в зоне специальной военной операции", - добавили в ведомстве. Кроме того, военные следователи получили "обратную связь" от военнослужащих о применении техники и направили ее на завод-изготовитель, и инженеры уже разработали улучшенный на основе пожелания бойцов курсовой гидролокатор.
Помимо этого, офицеры передали в военную поликлинику ФГКУ "1469-й Военно-морской клинический госпиталь" Минобороны России индикатор внутриглазного давления ИГД-03, а также полностью оборудованный стоматологический кабинет с установкой УС-01 "СЕЛЕНА-200" и все необходимые для функционирования кабинета материалы.
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