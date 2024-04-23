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Почти 40 млн рублей получили предприниматели Хакасии по нацпроекту - РИА Новости, 23.04.2024
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16:40 23.04.2024 (обновлено: 16:47 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/natsproekt-1941806023.html
Почти 40 млн рублей получили предприниматели Хакасии по нацпроекту
Почти 40 млн рублей получили предприниматели Хакасии по нацпроекту - РИА Новости, 23.04.2024
Почти 40 млн рублей получили предприниматели Хакасии по нацпроекту
Начинающие предприниматели Хакасии благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" смогли получить в первом квартале 2024 года финансовые средства в... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T16:40
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Начинающие предприниматели Хакасии благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" смогли получить в первом квартале 2024 года финансовые средства в объеме 38,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства республики. "К начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства относятся вновь зарегистрированные и действующие менее двух лет индивидуальные предприниматели и юридические лица", - рассказал директор Гарантийного фонда Республики Хакасии Артем Калинин, слова которого приводит пресс-служба. Он отметил, что для них в фонде установлен минимальный размер комиссии - 0,35%, что делает господдержку и привлечение финансирования еще более доступной. Одним из преимуществ поручительства является увеличение суммы кредита. При этом предприниматель может свободно распоряжаться своим имуществом, так как по большинству программ фонда залог не является обязательным.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , республика хакасия
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Республика Хакасия

Почти 40 млн рублей получили предприниматели Хакасии по нацпроекту

© iStock.com / Mahmud013Бизнесмен считает на калькуляторе
Бизнесмен считает на калькуляторе - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© iStock.com / Mahmud013
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Начинающие предприниматели Хакасии благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" смогли получить в первом квартале 2024 года финансовые средства в объеме 38,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства республики.
"К начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства относятся вновь зарегистрированные и действующие менее двух лет индивидуальные предприниматели и юридические лица", - рассказал директор Гарантийного фонда Республики Хакасии Артем Калинин, слова которого приводит пресс-служба.
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Он отметил, что для них в фонде установлен минимальный размер комиссии - 0,35%, что делает господдержку и привлечение финансирования еще более доступной.
Одним из преимуществ поручительства является увеличение суммы кредита. При этом предприниматель может свободно распоряжаться своим имуществом, так как по большинству программ фонда залог не является обязательным.
 
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