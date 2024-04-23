https://ria.ru/20240423/natsproekt-1941806023.html

Почти 40 млн рублей получили предприниматели Хакасии по нацпроекту

Почти 40 млн рублей получили предприниматели Хакасии по нацпроекту - РИА Новости, 23.04.2024

Почти 40 млн рублей получили предприниматели Хакасии по нацпроекту

Начинающие предприниматели Хакасии благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" смогли получить в первом квартале 2024 года финансовые средства в... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T16:40

2024-04-23T16:40

2024-04-23T16:47

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Начинающие предприниматели Хакасии благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" смогли получить в первом квартале 2024 года финансовые средства в объеме 38,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства республики. "К начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства относятся вновь зарегистрированные и действующие менее двух лет индивидуальные предприниматели и юридические лица", - рассказал директор Гарантийного фонда Республики Хакасии Артем Калинин, слова которого приводит пресс-служба. Он отметил, что для них в фонде установлен минимальный размер комиссии - 0,35%, что делает господдержку и привлечение финансирования еще более доступной. Одним из преимуществ поручительства является увеличение суммы кредита. При этом предприниматель может свободно распоряжаться своим имуществом, так как по большинству программ фонда залог не является обязательным.

https://ria.ru/20240423/rynok-1941763780.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , республика хакасия