https://ria.ru/20240423/natsproekt-1941806023.html
Почти 40 млн рублей получили предприниматели Хакасии по нацпроекту
Почти 40 млн рублей получили предприниматели Хакасии по нацпроекту - РИА Новости, 23.04.2024
Почти 40 млн рублей получили предприниматели Хакасии по нацпроекту
Начинающие предприниматели Хакасии благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" смогли получить в первом квартале 2024 года финансовые средства в... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T16:40
2024-04-23T16:40
2024-04-23T16:47
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
республика хакасия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941813751_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_eeff1ba7c00f8540adedf6c3c8e84cb3.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Начинающие предприниматели Хакасии благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" смогли получить в первом квартале 2024 года финансовые средства в объеме 38,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства республики. "К начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства относятся вновь зарегистрированные и действующие менее двух лет индивидуальные предприниматели и юридические лица", - рассказал директор Гарантийного фонда Республики Хакасии Артем Калинин, слова которого приводит пресс-служба. Он отметил, что для них в фонде установлен минимальный размер комиссии - 0,35%, что делает господдержку и привлечение финансирования еще более доступной. Одним из преимуществ поручительства является увеличение суммы кредита. При этом предприниматель может свободно распоряжаться своим имуществом, так как по большинству программ фонда залог не является обязательным.
https://ria.ru/20240423/rynok-1941763780.html
республика хакасия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941813751_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_ac9f2aa7f7d2b9589af1699589ae4fc2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , республика хакасия
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Республика Хакасия
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Начинающие предприниматели Хакасии благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" смогли получить в первом квартале 2024 года финансовые средства в объеме 38,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства республики.
"К начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства относятся вновь зарегистрированные и действующие менее двух лет индивидуальные предприниматели и юридические лица", - рассказал директор Гарантийного фонда Республики Хакасии Артем Калинин, слова которого приводит пресс-служба.
Он отметил, что для них в фонде установлен минимальный размер комиссии - 0,35%, что делает господдержку и привлечение финансирования еще более доступной.
Одним из преимуществ поручительства является увеличение суммы кредита. При этом предприниматель
может свободно распоряжаться своим имуществом, так как по большинству программ фонда залог не является обязательным.