https://ria.ru/20240423/nato-1941756825.html
Шойгу оценил результат от вступления Швеции в НАТО
Шойгу оценил результат от вступления Швеции в НАТО - РИА Новости, 23.04.2024
Шойгу оценил результат от вступления Швеции в НАТО
Вступление Швеции в НАТО повысило военно-политическую напряжённость на западном и северо-западном стратегическом направлениях, заявил министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T13:19
2024-04-23T13:19
2024-04-23T13:22
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Вступление Швеции в НАТО повысило военно-политическую напряжённость на западном и северо-западном стратегическом направлениях, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Вступление в начале марта Швеции в Североатлантический альянс повысило военно-политическую напряженность на Западном и Северо-Западном стратегическом направлениях", - сказал Шойгу во время вступительного слова на заседании коллегии Минобороны России.
https://ria.ru/20240309/nato-1931991444.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швеция, россия, сергей шойгу, нато, в мире
Швеция, Россия, Сергей Шойгу, НАТО, В мире
Шойгу оценил результат от вступления Швеции в НАТО
Шойгу: вступление Швеции в НАТО повысило военно-политическую напряженность