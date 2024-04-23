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Шойгу оценил результат от вступления Швеции в НАТО - РИА Новости, 23.04.2024
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13:19 23.04.2024 (обновлено: 13:22 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/nato-1941756825.html
Шойгу оценил результат от вступления Швеции в НАТО
Шойгу оценил результат от вступления Швеции в НАТО - РИА Новости, 23.04.2024
Шойгу оценил результат от вступления Швеции в НАТО
Вступление Швеции в НАТО повысило военно-политическую напряжённость на западном и северо-западном стратегическом направлениях, заявил министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T13:19
2024-04-23T13:22
швеция
россия
сергей шойгу
нато
в мире
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Вступление Швеции в НАТО повысило военно-политическую напряжённость на западном и северо-западном стратегическом направлениях, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Вступление в начале марта Швеции в Североатлантический альянс повысило военно-политическую напряженность на Западном и Северо-Западном стратегическом направлениях", - сказал Шойгу во время вступительного слова на заседании коллегии Минобороны России.
https://ria.ru/20240309/nato-1931991444.html
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швеция, россия, сергей шойгу, нато, в мире
Швеция, Россия, Сергей Шойгу, НАТО, В мире
Шойгу оценил результат от вступления Швеции в НАТО

Шойгу: вступление Швеции в НАТО повысило военно-политическую напряженность

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertТоржественная церемония поднятия национального флага Швеции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Торжественная церемония поднятия национального флага Швеции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Торжественная церемония поднятия национального флага Швеции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Вступление Швеции в НАТО повысило военно-политическую напряжённость на западном и северо-западном стратегическом направлениях, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Вступление в начале марта Швеции в Североатлантический альянс повысило военно-политическую напряженность на Западном и Северо-Западном стратегическом направлениях", - сказал Шойгу во время вступительного слова на заседании коллегии Минобороны России.
Заместитель председателя Совета министров Республики Крым - постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Постпред Крыма прокомментировал вступление Швеции в НАТО
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ШвецияРоссияСергей ШойгуНАТОВ мире
 
 
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