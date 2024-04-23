https://ria.ru/20240423/nato-1941756825.html

Шойгу оценил результат от вступления Швеции в НАТО

Шойгу оценил результат от вступления Швеции в НАТО - РИА Новости, 23.04.2024

Шойгу оценил результат от вступления Швеции в НАТО

Вступление Швеции в НАТО повысило военно-политическую напряжённость на западном и северо-западном стратегическом направлениях, заявил министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T13:19

2024-04-23T13:19

2024-04-23T13:22

швеция

россия

сергей шойгу

нато

в мире

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Вступление Швеции в НАТО повысило военно-политическую напряжённость на западном и северо-западном стратегическом направлениях, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Вступление в начале марта Швеции в Североатлантический альянс повысило военно-политическую напряженность на Западном и Северо-Западном стратегическом направлениях", - сказал Шойгу во время вступительного слова на заседании коллегии Минобороны России.

https://ria.ru/20240309/nato-1931991444.html

швеция

россия

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Ольга Фомченкова

швеция, россия, сергей шойгу, нато, в мире