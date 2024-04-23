https://ria.ru/20240423/naemniki-1941677234.html

Жена погибшего на Украине наемника дала совет желающим воевать за ВСУ

Жена погибшего на Украине наемника дала совет желающим воевать за ВСУ - РИА Новости, 23.04.2024

Жена погибшего на Украине наемника дала совет желающим воевать за ВСУ

Потенциальным наемникам стоит хорошо подумать перед отправкой на Украину и не ждать лёгких денег от службы в украинской армии, заявила РИА Новости Лаура,... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T08:26

2024-04-23T08:26

2024-04-23T08:27

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БОГОТА, 23 апр — РИА Новости. Потенциальным наемникам стоит хорошо подумать перед отправкой на Украину и не ждать лёгких денег от службы в украинской армии, заявила РИА Новости Лаура, супруга погибшего на Украине колумбийского наемника. После начала Россией СВО на Украине туда хлынуло большое число наемников. Минобороны РФ не раз заявляло об уничтожении наемников и фиксировало их присутствие в зоне СВО. По наблюдениям корреспондентов РИА Новости, в странах Запада множатся могилы погибших на Украине, несмотря на заверения американских и европейских политиков, что конфликт не коснется их граждан. Супруг Лауры отправился воевать на стороне Украины не будучи ни военным, ни полицейским, без всякой подготовки. Он стал заложником пропаганды соцсетей, говорит его вдова. "Его ослепили зарплатой в 15-20 миллионов песо (5 тысяч долларов) в месяц", - сказала Лаура. Имя женщина попросила изменить из соображений безопасности. Ее муж вошел в контакт с неким испанцем, который помог ему попасть в армию Украины. Чтобы оказаться на фронте, муж прошел лишь психологический тест, поговорил с психологом, заполнил документы, рассказала Лаура. Однако вернуть его тело на родину оказалось в разы сложнее. "В течение 4-5 дней мне должны были отправить фотографию (тела мужа - ред), чтобы я могла подтвердить, что это действительно он. После вручения бумаг и прочих вещей посольство должно было связаться с нами по вопросам репатриации. Но все произошло не так, как мы ожидали", - сказала Лаура. Она отметила, что ждала несколько недель фотографии, все время надеясь, что гибель мужа не подтвердится. Контакт, с которым она держала связь, утверждал, что ее супруг в морге, но больше никакой информации представить не мог. Лаура принялась сама искать людей, которые бы могли помочь ей, - среди военных, чиновников, но единственное, что ей удавалось найти - это были оправдания и отсрочки. В итоге женщине удалось выйти на колумбийского солдата, который согласился помочь, смог добраться до морга и отправить фотографии. Погибший действительно был ее мужем. "Надеюсь, что люди, которые решают туда ехать, будут хорошо проинформированы, потому что ситуация серьезная. Я была не согласна с его поездкой, но было невозможно его переубедить. Я читала статьи, я знаю, что война тяжёлая. Важно, чтобы люди знали, что это нелегко. Это не то, что "я умру и остаётся страховка", все намного сложнее, включая процесс возврата тела", - отметила Лаура. В середине марта министерство обороны России сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика. Лидером по числу убитых "солдат удачи" в Минобороны назвали Польшу - оттуда приехали 2 960 человек, уничтожены 1 497. Следом идет Грузия - убит 561 из 1 042 наемников, а прибывшие из США потеряли 491 из 1 113 человек. Уничтожены также 422 из 1 005 канадских боевиков, 360 из 822 - британских, 349 из 784 - румынских. Из Германии приехали 235 наемников, ликвидированы 88.

https://ria.ru/20240330/ukraina-1936775782.html

https://ria.ru/20240122/naemnik-1922824743.html

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

https://ria.ru/20240410/naemniki-1939173607.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, польша, колумбия