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На Крымском мосту увеличат число досмотровых комплексов к курортному сезону - РИА Новости, 23.04.2024
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Туризм
 
13:03 23.04.2024 (обновлено: 13:12 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/most-1941751819.html
На Крымском мосту увеличат число досмотровых комплексов к курортному сезону
На Крымском мосту увеличат число досмотровых комплексов к курортному сезону - РИА Новости, 23.04.2024
На Крымском мосту увеличат число досмотровых комплексов к курортному сезону
Число досмотровых комплексов на Крымском мосту увеличат к майским праздникам и летнему сезону, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T13:03
2024-04-23T13:12
туризм
общество
ростовская область
сергей аксенов (политик)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Число досмотровых комплексов на Крымском мосту увеличат к майским праздникам и летнему сезону, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. "В преддверии майских праздников и курортного сезона на Крымском мосту будет увеличено количество досмотровых комплексов. Сегодня средний показатель времени ожидания по проезду через мост в часы пик составляет один час. Исключением является форс-мажор - сигнал о ракетной опасности, когда на время проезд ограничивается. В остальном система безопасности пропуска через мост работает на высоком уровне", - написал Аксенов. При этом дорога из Ростовской области через исторические регионы полностью отремонтирована, добавил Аксенов.
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ростовская область
республика крым
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общество, ростовская область, сергей аксенов (политик), республика крым
Туризм, Общество, Ростовская область, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым
На Крымском мосту увеличат число досмотровых комплексов к курортному сезону

Аксенов: на Крымском мосту увеличат число досмотровых комплексов к началу лета

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобили на Крымском мосту
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобили на Крымском мосту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Число досмотровых комплексов на Крымском мосту увеличат к майским праздникам и летнему сезону, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
"В преддверии майских праздников и курортного сезона на Крымском мосту будет увеличено количество досмотровых комплексов. Сегодня средний показатель времени ожидания по проезду через мост в часы пик составляет один час. Исключением является форс-мажор - сигнал о ракетной опасности, когда на время проезд ограничивается. В остальном система безопасности пропуска через мост работает на высоком уровне", - написал Аксенов.
При этом дорога из Ростовской области через исторические регионы полностью отремонтирована, добавил Аксенов.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
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ТуризмОбществоРостовская областьСергей Аксенов (политик)Республика Крым
 
 
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