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На Крымском мосту увеличат число досмотровых комплексов к курортному сезону
На Крымском мосту увеличат число досмотровых комплексов к курортному сезону - РИА Новости, 23.04.2024
На Крымском мосту увеличат число досмотровых комплексов к курортному сезону
Число досмотровых комплексов на Крымском мосту увеличат к майским праздникам и летнему сезону, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T13:03
2024-04-23T13:03
2024-04-23T13:12
туризм
общество
ростовская область
сергей аксенов (политик)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Число досмотровых комплексов на Крымском мосту увеличат к майским праздникам и летнему сезону, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. "В преддверии майских праздников и курортного сезона на Крымском мосту будет увеличено количество досмотровых комплексов. Сегодня средний показатель времени ожидания по проезду через мост в часы пик составляет один час. Исключением является форс-мажор - сигнал о ракетной опасности, когда на время проезд ограничивается. В остальном система безопасности пропуска через мост работает на высоком уровне", - написал Аксенов. При этом дорога из Ростовской области через исторические регионы полностью отремонтирована, добавил Аксенов.
https://ria.ru/20240414/sun-1939987962.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, ростовская область, сергей аксенов (политик), республика крым
Туризм, Общество, Ростовская область, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым
На Крымском мосту увеличат число досмотровых комплексов к курортному сезону
Аксенов: на Крымском мосту увеличат число досмотровых комплексов к началу лета