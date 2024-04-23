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На Крымском мосту увеличат число досмотровых комплексов к курортному сезону

На Крымском мосту увеличат число досмотровых комплексов к курортному сезону - РИА Новости, 23.04.2024

На Крымском мосту увеличат число досмотровых комплексов к курортному сезону

Число досмотровых комплексов на Крымском мосту увеличат к майским праздникам и летнему сезону, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T13:03

2024-04-23T13:03

2024-04-23T13:12

туризм

общество

ростовская область

сергей аксенов (политик)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Число досмотровых комплексов на Крымском мосту увеличат к майским праздникам и летнему сезону, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. "В преддверии майских праздников и курортного сезона на Крымском мосту будет увеличено количество досмотровых комплексов. Сегодня средний показатель времени ожидания по проезду через мост в часы пик составляет один час. Исключением является форс-мажор - сигнал о ракетной опасности, когда на время проезд ограничивается. В остальном система безопасности пропуска через мост работает на высоком уровне", - написал Аксенов. При этом дорога из Ростовской области через исторические регионы полностью отремонтирована, добавил Аксенов.

https://ria.ru/20240414/sun-1939987962.html

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республика крым

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Ольга Фомченкова

общество, ростовская область, сергей аксенов (политик), республика крым