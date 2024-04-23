https://ria.ru/20240423/moskva-1941723877.html

Промышленные предприятия Москвы оснащают город востребованной продукцией

Промышленные предприятия Москвы оснащают город востребованной продукцией - РИА Новости, 23.04.2024

Промышленные предприятия Москвы оснащают город востребованной продукцией

Промышленные предприятия, работающие на территории столицы, производят востребованную и высокотехнологическую продукцию, закрывая таким образом потребности... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T14:00

2024-04-23T14:00

2024-04-23T14:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

сергей собянин

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Промышленные предприятия, работающие на территории столицы, производят востребованную и высокотехнологическую продукцию, закрывая таким образом потребности внешнего и внутреннего рынков, сейчас эти изделия широко используются на ключевых объектах города, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Сегодня в Москве действует более 4,2 тысячи производственных компаний, треть из которых относятся к высокотехнологичным. При поддержке города они успешно закрывают потребности отечественного рынка в качественной и инновационной продукции, а также вносят свой вклад в создание современного облика столицы. Так, столичные промышленники активно сотрудничают с ключевыми объектами города – от крупных промпредприятий до учреждений культуры", - цитирует пресс-служба ДИПП Овчинского.Министр привел в пример столичную компанию "Группу Полипластик", которая поставила свои товары для восстановления изношенного канализационного коллектора диаметром 1,4 метра в столичном зоосаде. Работы были проведены без остановки работы коллектора, а также без вскрытия грунта и земляных работ.По словам начальника отдела бестраншейных технологий компании "Группа Полипластик" Дмитрия Зотова, избежать сложностей и отремонтировать в короткие сроки, при этом не потревожив жителей столичного зоосада, удалось с помощью применения новейшей технологии бестраншейной санации трубопровода – стиральной навивки трубы внутри старого трубопровода.Он отметил, что для этого был выбран ПВХ-профиль "Спиратех", который выпускается на собственных заводах. На данный момент у этой продукции нет аналогов на российском рынке.Материал профиля не подвержен коррозии, также он устойчив к воздействию агрессивных сред, химически нейтрален, прочен и эластичен. Этот материал может служить минимум 50 лет.Еще одна московская компания "ЭЛАР" поставила два сканера в музей современного искусства "Гараж". С помощью этих машин можно бесконтактно оцифровывать бумажные носители. Например, разноформатные, ветхие или поврежденные документы, книги, папки и даже картины.Благодаря этим машинам создают онлайн-версии документов, новые издания книг по сканам старинных рукописей и многое другое. Эту продукцию заказывают музеи, фонды, архивы, библиотеки, конструкторское бюро. Сканеры оснащены сильными промышленными камерами с разной степенью детализации.Компания "Элар" пользуется поддержкой экспортного центра "Моспром". Это позволяет компании участвовать в бизнес-миссиях и международных отраслевых выставках. На данный момент продукция предприятия установлена в архиве президента Республики Казахстан, президентской библиотеке Республики Беларусь, Государственном суде Бразилии и других учреждениях.Третья столичная компания "Световые технологии" исполнила крупный проект по освещению Дворца тенниса в Лужниках. В этом учреждении спорта установили более 8,5 тысячи светильников на открытых площадках, крытых кортах, а также в зонах для сквоша, падел-тенниса и пляжного тенниса.Компания в рамках проекта установила мощные стадионные прожекторы, а также оформила пролеты и атриумы с помощью световых геометрических фигур.Москва является городом, в котором развито производство. Сейчас здесь работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, где трудятся 725 тысяч человек. Каждый год открывается до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они активно внедряют инновации и производят разнообразные товары.По поручению мэра столицы Сергея Собянина в городе реализуется комплекс мер, которые направлены на повышение инвестпривлекательности для отечественных промышленников и развития производства. В столице созданы комфортные условия для развития всех компаний – от малых до крупных. Предприниматели могут использовать более 20 системных мер поддержки города, среди которых целевые займы и субсидии, а также ряд антикризисных инструментов.Ранее Овчинский сообщил, что на территории столицы с 2024 года отмечен рост производства высокотехнологичной продукции. Например, банкоматов, металлорежущего инструмента, газоанализаторов и других подобных товаров.

https://ria.ru/20240420/moskva-1941211903.html

https://ria.ru/20240417/proizvodstvo-1940469177.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский, сергей собянин