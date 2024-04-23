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В Москве приступили к капитальному ремонту крыш многоквартирных домов - РИА Новости, 23.04.2024
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10:39 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/moskva-1941703182.html
В Москве приступили к капитальному ремонту крыш многоквартирных домов
В Москве приступили к капитальному ремонту крыш многоквартирных домов - РИА Новости, 23.04.2024
В Москве приступили к капитальному ремонту крыш многоквартирных домов
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению работ по капремонту крыш многоквартирных домов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T10:39
2024-04-23T10:39
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению работ по капремонту крыш многоквартирных домов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году в рамках региональной программы капитального ремонта приведем в порядок 712 кровель, из них 427 - плоские наплавляемые крыши и 285 - металлические скатные. Больше всего крыш обновим в Центральном (142), Северном (105) и Западном (65) административных округах", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что в перечень работ входит полная замена кровельного покрытия, ремонт стыков плит, ограждения, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам. "Капитальный ремонт плоских крыш - сезонный вид работ, его можно проводить только при плюсовой температуре. Вначале снимаются старая гидроизоляция и несколько слоев рубероида, под которыми находится армированная пескобетонная стяжка. Если она требует ремонта, ее частично отливают заново или меняют целиком, после чего укладывают сверху полимерно-битумный материал, позволяющий кровле выдерживать резкие перепады температур", - пояснил заммэра. Он добавил, что скатные металлические крыши можно менять круглогодично, во время ремонта старое покрытие заменяют оцинкованным металлом, утепляют чердачное перекрытие, что повышает энергоэффективность здания. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что московская программа капитального ремонта - один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли более 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров. За время реализации программы с 2015 года выполнены работы по ремонту свыше 8 тысяч крыш жилых домов. -0-
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общество, москва, россия, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Россия, Петр Бирюков
В Москве приступили к капитальному ремонту крыш многоквартирных домов

Бирюков: в Москве стартовали работы по капитальному ремонту крыш жилых домов

© РИА Новости / Александр Саверкин | Перейти в медиабанкРемонт кровли
Ремонт кровли - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Александр Саверкин
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Ремонт кровли. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению работ по капремонту крыш многоквартирных домов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году в рамках региональной программы капитального ремонта приведем в порядок 712 кровель, из них 427 - плоские наплавляемые крыши и 285 - металлические скатные. Больше всего крыш обновим в Центральном (142), Северном (105) и Западном (65) административных округах", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра пояснил, что в перечень работ входит полная замена кровельного покрытия, ремонт стыков плит, ограждения, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам.
"Капитальный ремонт плоских крыш - сезонный вид работ, его можно проводить только при плюсовой температуре. Вначале снимаются старая гидроизоляция и несколько слоев рубероида, под которыми находится армированная пескобетонная стяжка. Если она требует ремонта, ее частично отливают заново или меняют целиком, после чего укладывают сверху полимерно-битумный материал, позволяющий кровле выдерживать резкие перепады температур", - пояснил заммэра.
Он добавил, что скатные металлические крыши можно менять круглогодично, во время ремонта старое покрытие заменяют оцинкованным металлом, утепляют чердачное перекрытие, что повышает энергоэффективность здания.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что московская программа капитального ремонта - один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли более 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров. За время реализации программы с 2015 года выполнены работы по ремонту свыше 8 тысяч крыш жилых домов. -0-
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