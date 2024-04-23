Рейтинг@Mail.ru
Мошенники придумали новую схему обмана с помощью полиса ОМС - РИА Новости, 23.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:53 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/moshenniki-1941661766.html
Мошенники придумали новую схему обмана с помощью полиса ОМС
Мошенники придумали новую схему обмана с помощью полиса ОМС - РИА Новости, 23.04.2024
Мошенники придумали новую схему обмана с помощью полиса ОМС
Мошенники придумали новую схему обмана россиян: теперь они под видом страховщиков заявляют о необходимости заменить полис обязательного медицинского страхования РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T03:53
2024-04-23T03:53
общество
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50017/37/500173704_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_675649b7632c3ace1cff15be3fa0819e.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Мошенники придумали новую схему обмана россиян: теперь они под видом страховщиков заявляют о необходимости заменить полис обязательного медицинского страхования и убеждают скачать якобы приложение Минздрава, которое на деле является программой, позволяющей получить удаленный доступ к устройству и похитить средства, сообщил РИА Новости гендиректор компании SafeTech Денис Калемберг. "Социальные инженеры, охотясь за деньгами доверчивых граждан, придумывают все новые легенды. Одна из последних – о необходимости замены полиса ОМС", - рассказал эксперт. По его словам, наиболее популярный сценарий со звонками от имени операторов сотовой связи с сообщением о заканчивающемся сроке действия договора используется давно, уже неоднократно освещался в СМИ и многие граждане в курсе, что такие договоры бессрочны. Другое дело – полисы ОМС, форма которых менялась многократно и о сроках действия которых проинформированы далеко не все граждане. "И потому, когда человеку звонят из страховой компании или из территориального фонда ОМС и сообщают о необходимости заменить полис, то это не вызывает подозрений. Тем более что звонящие не просят назвать коды из смс, а всего лишь просят перейти по ссылке, скачать приложение Минздрава и ввести необходимые данные для оформления нового документа", - рассказал Калемберг. Однако это не приложение министерства, пояснил он, это программа, которая позволяет получить удаленный доступ к устройству жертвы и позволяет в том числе войти в мобильный банк и вывести деньги. Также под видом приложения Минздрава человек может скачать на свой смартфон банковский троян, перехватывающий коды из смс и также дающий вывести средства из мобильного банка, добавил глава компании. "Насколько мне известно, пока отдельные случаи зафиксированы в Приморье, однако не исключаю, что вскоре схема будет использоваться и в других регионах, так как она новая и эффективная", - заключил Калемберг.
https://ria.ru/20240421/skhema-1941288706.html
https://ria.ru/20240412/moshenniki-1939479071.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50017/37/500173704_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_e4c6154553a8975c81f5000b66be239f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии
Общество, Технологии
Мошенники придумали новую схему обмана с помощью полиса ОМС

Эксперт Калемберг: мошенники стали обманывать под предлогом замены полиса ОМС

© РИА Новости / Сергей КиркачМедицинский полис
Медицинский полис - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Сергей Киркач
Медицинский полис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Мошенники придумали новую схему обмана россиян: теперь они под видом страховщиков заявляют о необходимости заменить полис обязательного медицинского страхования и убеждают скачать якобы приложение Минздрава, которое на деле является программой, позволяющей получить удаленный доступ к устройству и похитить средства, сообщил РИА Новости гендиректор компании SafeTech Денис Калемберг.
"Социальные инженеры, охотясь за деньгами доверчивых граждан, придумывают все новые легенды. Одна из последних – о необходимости замены полиса ОМС", - рассказал эксперт.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
Выявлена новая схема мошенничества с приложениями банков
21 апреля, 02:17
По его словам, наиболее популярный сценарий со звонками от имени операторов сотовой связи с сообщением о заканчивающемся сроке действия договора используется давно, уже неоднократно освещался в СМИ и многие граждане в курсе, что такие договоры бессрочны. Другое дело – полисы ОМС, форма которых менялась многократно и о сроках действия которых проинформированы далеко не все граждане.
"И потому, когда человеку звонят из страховой компании или из территориального фонда ОМС и сообщают о необходимости заменить полис, то это не вызывает подозрений. Тем более что звонящие не просят назвать коды из смс, а всего лишь просят перейти по ссылке, скачать приложение Минздрава и ввести необходимые данные для оформления нового документа", - рассказал Калемберг.
Однако это не приложение министерства, пояснил он, это программа, которая позволяет получить удаленный доступ к устройству жертвы и позволяет в том числе войти в мобильный банк и вывести деньги. Также под видом приложения Минздрава человек может скачать на свой смартфон банковский троян, перехватывающий коды из смс и также дающий вывести средства из мобильного банка, добавил глава компании.
"Насколько мне известно, пока отдельные случаи зафиксированы в Приморье, однако не исключаю, что вскоре схема будет использоваться и в других регионах, так как она новая и эффективная", - заключил Калемберг.
Женщина держит в руках смартфон и банковскую карту - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Юрист объяснил, как правило “второй руки” спасет пенсионеров от мошенников
12 апреля, 02:17
 
ОбществоТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала