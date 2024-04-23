https://ria.ru/20240423/moldaviya-1941891139.html

Молдавия попросила США о поддержке для армии, МВД и СБ

Молдавия попросила США о поддержке для армии, МВД и СБ - РИА Новости, 23.04.2024

Молдавия попросила США о поддержке для армии, МВД и СБ

Молдавия обратилась за поддержкой со стороны США для различных госорганов из сферы обороны и безопасности, сообщил министр иностранных дел республики Михай... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T22:25

2024-04-23T22:25

2024-04-23T22:25

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КИШИНЕВ, 23 апр - РИА Новости. Молдавия обратилась за поддержкой со стороны США для различных госорганов из сферы обороны и безопасности, сообщил министр иностранных дел республики Михай Попшой. "Мы и дальше будем изучать возможности поддержки в области обороны, которую нам предоставляют США для национальной армии и других институтов. Мы обратились за поддержкой не только для армии, но и для МВД, Службы информации и безопасности. У всех госинститутов должна быть возможность противостоять гибридным атакам, и укреплять безопасность в широком смысле", - заявил Попшой в интервью порталу Newsmaker. По его словам, он провел "воодушевляющие" переговоры на этот счет с представителями американского правительства, Белого дома и Палаты представителей. "Поддержка Молдовы остается постоянной. И Саманта Пауэр, администратор USAID подчеркнула, что поддержка и помощь Молдове в списке приоритетов правительства США. И это радует, и дает уверенность в том, что в Молдове и дальше будет спокойно благодаря этой поддержке", - добавил министр. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.

https://ria.ru/20240405/nato-1938041885.html

https://ria.ru/20240130/moldaviya-1924403173.html

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в мире, молдавия, сша, великобритания, михай попшой, саманта пауэр, майя санду, агентство по международному развитию сша, нато