Молдавия попросила США о поддержке для армии, МВД и СБ
Попшой: Молдавия попросила США о поддержке для армии, МВД и СБ
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 23 апр - РИА Новости. Молдавия обратилась за поддержкой со стороны США для различных госорганов из сферы обороны и безопасности, сообщил министр иностранных дел республики Михай Попшой.
"Мы и дальше будем изучать возможности поддержки в области обороны, которую нам предоставляют США для национальной армии и других институтов. Мы обратились за поддержкой не только для армии, но и для МВД, Службы информации и безопасности. У всех госинститутов должна быть возможность противостоять гибридным атакам, и укреплять безопасность в широком смысле", - заявил Попшой в интервью порталу Newsmaker.
По его словам, он провел "воодушевляющие" переговоры на этот счет с представителями американского правительства, Белого дома и Палаты представителей.
"Поддержка Молдовы остается постоянной. И Саманта Пауэр, администратор USAID подчеркнула, что поддержка и помощь Молдове в списке приоритетов правительства США. И это радует, и дает уверенность в том, что в Молдове и дальше будет спокойно благодаря этой поддержке", - добавил министр.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.
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