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Молдавия попросила США о поддержке для армии, МВД и СБ - РИА Новости, 23.04.2024
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22:25 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/moldaviya-1941891139.html
Молдавия попросила США о поддержке для армии, МВД и СБ
Молдавия попросила США о поддержке для армии, МВД и СБ - РИА Новости, 23.04.2024
Молдавия попросила США о поддержке для армии, МВД и СБ
Молдавия обратилась за поддержкой со стороны США для различных госорганов из сферы обороны и безопасности, сообщил министр иностранных дел республики Михай... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T22:25
2024-04-23T22:25
в мире
молдавия
сша
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михай попшой
саманта пауэр
майя санду
агентство по международному развитию сша
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КИШИНЕВ, 23 апр - РИА Новости. Молдавия обратилась за поддержкой со стороны США для различных госорганов из сферы обороны и безопасности, сообщил министр иностранных дел республики Михай Попшой. "Мы и дальше будем изучать возможности поддержки в области обороны, которую нам предоставляют США для национальной армии и других институтов. Мы обратились за поддержкой не только для армии, но и для МВД, Службы информации и безопасности. У всех госинститутов должна быть возможность противостоять гибридным атакам, и укреплять безопасность в широком смысле", - заявил Попшой в интервью порталу Newsmaker. По его словам, он провел "воодушевляющие" переговоры на этот счет с представителями американского правительства, Белого дома и Палаты представителей. "Поддержка Молдовы остается постоянной. И Саманта Пауэр, администратор USAID подчеркнула, что поддержка и помощь Молдове в списке приоритетов правительства США. И это радует, и дает уверенность в том, что в Молдове и дальше будет спокойно благодаря этой поддержке", - добавил министр. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.
https://ria.ru/20240405/nato-1938041885.html
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в мире, молдавия, сша, великобритания, михай попшой, саманта пауэр, майя санду, агентство по международному развитию сша, нато
В мире, Молдавия, США, Великобритания, Михай Попшой, Саманта Пауэр, Майя Санду, Агентство по международному развитию США, НАТО
Молдавия попросила США о поддержке для армии, МВД и СБ

Попшой: Молдавия попросила США о поддержке для армии, МВД и СБ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 23 апр - РИА Новости. Молдавия обратилась за поддержкой со стороны США для различных госорганов из сферы обороны и безопасности, сообщил министр иностранных дел республики Михай Попшой.
"Мы и дальше будем изучать возможности поддержки в области обороны, которую нам предоставляют США для национальной армии и других институтов. Мы обратились за поддержкой не только для армии, но и для МВД, Службы информации и безопасности. У всех госинститутов должна быть возможность противостоять гибридным атакам, и укреплять безопасность в широком смысле", - заявил Попшой в интервью порталу Newsmaker.
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По его словам, он провел "воодушевляющие" переговоры на этот счет с представителями американского правительства, Белого дома и Палаты представителей.
"Поддержка Молдовы остается постоянной. И Саманта Пауэр, администратор USAID подчеркнула, что поддержка и помощь Молдове в списке приоритетов правительства США. И это радует, и дает уверенность в том, что в Молдове и дальше будет спокойно благодаря этой поддержке", - добавил министр.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.
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В миреМолдавияСШАВеликобританияМихай ПопшойСаманта ПауэрМайя СандуАгентство по международному развитию СШАНАТО
 
 
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