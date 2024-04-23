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В молдавской партии "Возрождение" сообщили о допросе ее активистов - РИА Новости, 23.04.2024
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12:29 23.04.2024 (обновлено: 12:48 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/moldaviya-1941741051.html
В молдавской партии "Возрождение" сообщили о допросе ее активистов
В молдавской партии "Возрождение" сообщили о допросе ее активистов - РИА Новости, 23.04.2024
В молдавской партии "Возрождение" сообщили о допросе ее активистов
Двух активистов из молдавской оппозиционной партии "Возрождение" забрали на допрос в аэропорту Кишинева, заявила РИА Новости председатель политформирования... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T12:29
2024-04-23T12:48
кишинев
в мире
молдавия
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КИШИНЕВ, 23 апр – РИА Новости. Двух активистов из молдавской оппозиционной партии "Возрождение" забрали на допрос в аэропорту Кишинева, заявила РИА Новости председатель политформирования Наталья Параска.В понедельник в аэропорту Кишинева задерживали пассажиров, участвовавших в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, часть из них выпустили только через три часа после прибытия в Кишинев. Во вторник в Кишинев через Стамбул возвратилась основная группа оппозиционеров, участвовавших в московском съезде."Двух активистов из партии "Возрождение", участников съезда, забрали на допрос в аэропорту Кишинева, после их возвращения из Москвы через Стамбул при прохождении паспортного контроля. Один из них - лидер молодежной организации в Гагаузии Иван Паня", - заявила Параска.Саму Параску в понедельник по возвращению из Москвы допрашивали сотрудники Службы безопасности и безопасности. Как заявила Параска РИА Новости, при допросе на нее оказывалось психическое давление.В воскресенье в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявлено о создании блока "Победа-Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока.
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кишинев, в мире, молдавия
Кишинев, В мире, Молдавия
В молдавской партии "Возрождение" сообщили о допросе ее активистов

Параска: двух активистов "Возрождения" забрали на допрос в аэропорту Кишинева

© Sputnik / Mihai CarausАэропорт Кишинева в Молдавии
Аэропорт Кишинева в Молдавии - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© Sputnik / Mihai Caraus
Аэропорт Кишинева в Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 23 апр – РИА Новости. Двух активистов из молдавской оппозиционной партии "Возрождение" забрали на допрос в аэропорту Кишинева, заявила РИА Новости председатель политформирования Наталья Параска.
В понедельник в аэропорту Кишинева задерживали пассажиров, участвовавших в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, часть из них выпустили только через три часа после прибытия в Кишинев. Во вторник в Кишинев через Стамбул возвратилась основная группа оппозиционеров, участвовавших в московском съезде.
«
"Двух активистов из партии "Возрождение", участников съезда, забрали на допрос в аэропорту Кишинева, после их возвращения из Москвы через Стамбул при прохождении паспортного контроля. Один из них - лидер молодежной организации в Гагаузии Иван Паня", - заявила Параска.
Саму Параску в понедельник по возвращению из Москвы допрашивали сотрудники Службы безопасности и безопасности. Как заявила Параска РИА Новости, при допросе на нее оказывалось психическое давление.
В воскресенье в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявлено о создании блока "Победа-Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока.
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