https://ria.ru/20240423/moldaviya-1941741051.html
В молдавской партии "Возрождение" сообщили о допросе ее активистов
В молдавской партии "Возрождение" сообщили о допросе ее активистов - РИА Новости, 23.04.2024
В молдавской партии "Возрождение" сообщили о допросе ее активистов
Двух активистов из молдавской оппозиционной партии "Возрождение" забрали на допрос в аэропорту Кишинева, заявила РИА Новости председатель политформирования... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T12:29
2024-04-23T12:29
2024-04-23T12:48
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молдавия
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КИШИНЕВ, 23 апр – РИА Новости. Двух активистов из молдавской оппозиционной партии "Возрождение" забрали на допрос в аэропорту Кишинева, заявила РИА Новости председатель политформирования Наталья Параска.В понедельник в аэропорту Кишинева задерживали пассажиров, участвовавших в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, часть из них выпустили только через три часа после прибытия в Кишинев. Во вторник в Кишинев через Стамбул возвратилась основная группа оппозиционеров, участвовавших в московском съезде."Двух активистов из партии "Возрождение", участников съезда, забрали на допрос в аэропорту Кишинева, после их возвращения из Москвы через Стамбул при прохождении паспортного контроля. Один из них - лидер молодежной организации в Гагаузии Иван Паня", - заявила Параска.Саму Параску в понедельник по возвращению из Москвы допрашивали сотрудники Службы безопасности и безопасности. Как заявила Параска РИА Новости, при допросе на нее оказывалось психическое давление.В воскресенье в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявлено о создании блока "Победа-Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока.
https://ria.ru/20240422/gutsul-1941419357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кишинев, в мире, молдавия
Кишинев, В мире, Молдавия
В молдавской партии "Возрождение" сообщили о допросе ее активистов
Параска: двух активистов "Возрождения" забрали на допрос в аэропорту Кишинева
КИШИНЕВ, 23 апр – РИА Новости. Двух активистов из молдавской оппозиционной партии "Возрождение" забрали на допрос в аэропорту Кишинева, заявила РИА Новости председатель политформирования Наталья Параска.
В понедельник в аэропорту Кишинева задерживали пассажиров, участвовавших в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, часть из них выпустили только через три часа после прибытия в Кишинев. Во вторник в Кишинев через Стамбул возвратилась основная группа оппозиционеров, участвовавших в московском съезде.
«
"Двух активистов из партии "Возрождение", участников съезда, забрали на допрос в аэропорту Кишинева, после их возвращения из Москвы через Стамбул при прохождении паспортного контроля. Один из них - лидер молодежной организации в Гагаузии Иван Паня", - заявила Параска.
Саму Параску в понедельник по возвращению из Москвы допрашивали сотрудники Службы безопасности и безопасности. Как заявила Параска РИА Новости, при допросе на нее оказывалось психическое давление.
В воскресенье в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявлено о создании блока "Победа-Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока.