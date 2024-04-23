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В Молдавии делегатов съезда "Победа" обвинили в провокации
В Молдавии делегатов съезда "Победа" обвинили в провокации - РИА Новости, 23.04.2024
В Молдавии делегатов съезда "Победа" обвинили в провокации
Пограничная полиция Молдавии обвинила прибывших в страну в понедельник делегатов съезда "Победа" в провокации и агрессивных действиях в аэропорту Кишинева. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T12:01
2024-04-23T12:01
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КИШИНЕВ, 23 апр – РИА Новости. Пограничная полиция Молдавии обвинила прибывших в страну в понедельник делегатов съезда "Победа" в провокации и агрессивных действиях в аэропорту Кишинева. В понедельник в аэропорту Кишинева задерживали пассажиров, участвовавших в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, часть из них выпустили только через три часа после прибытия в Кишинев. "В связи со сложившейся ситуацией вечером 22 апреля 2024 года в Международном аэропорту Кишинева уточняем, что действия были осуществлены в соответствии со служебными обязанностями. Согласно законным процедурам, пассажиров попросили зарегистрировать багаж на таможенном контроле, после чего они проявили сопротивление и агрессивно пытались обойти контроль, обращаясь с оскорбительными и провокационными словами в адрес сотрудников таможни и пограничников", - утверждается в распространенном для СМИ сообщении пограничного ведомства. В воскресенье в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявлено о создании блока "Победа-Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока.
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в мире, кишинев, молдавия, москва, илан шор, евразийский экономический союз, возрождение
В мире, Кишинев, Молдавия, Москва, Илан Шор, Евразийский экономический союз, Возрождение
В Молдавии делегатов съезда "Победа" обвинили в провокации
Пограничная полиция Молдавии обвинила делегатов съезда "Победа" в провокации
КИШИНЕВ, 23 апр – РИА Новости. Пограничная полиция Молдавии обвинила прибывших в страну в понедельник делегатов съезда "Победа" в провокации и агрессивных действиях в аэропорту Кишинева.
В понедельник в аэропорту Кишинева задерживали пассажиров, участвовавших в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, часть из них выпустили только через три часа после прибытия в Кишинев.
«
"В связи со сложившейся ситуацией вечером 22 апреля 2024 года в Международном аэропорту Кишинева уточняем, что действия были осуществлены в соответствии со служебными обязанностями. Согласно законным процедурам, пассажиров попросили зарегистрировать багаж на таможенном контроле, после чего они проявили сопротивление и агрессивно пытались обойти контроль, обращаясь с оскорбительными и провокационными словами в адрес сотрудников таможни и пограничников", - утверждается в распространенном для СМИ сообщении пограничного ведомства.
В воскресенье в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявлено о создании блока "Победа-Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока.