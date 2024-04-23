https://ria.ru/20240423/moldaviya-1941731105.html

В Молдавии делегатов съезда "Победа" обвинили в провокации

В Молдавии делегатов съезда "Победа" обвинили в провокации - РИА Новости, 23.04.2024

В Молдавии делегатов съезда "Победа" обвинили в провокации

Пограничная полиция Молдавии обвинила прибывших в страну в понедельник делегатов съезда "Победа" в провокации и агрессивных действиях в аэропорту Кишинева. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T12:01

2024-04-23T12:01

2024-04-23T12:02

в мире

кишинев

молдавия

москва

илан шор

евразийский экономический союз

возрождение

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941712420_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_32cbb9b99db2dadaba15e254811a1655.jpg

КИШИНЕВ, 23 апр – РИА Новости. Пограничная полиция Молдавии обвинила прибывших в страну в понедельник делегатов съезда "Победа" в провокации и агрессивных действиях в аэропорту Кишинева. В понедельник в аэропорту Кишинева задерживали пассажиров, участвовавших в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, часть из них выпустили только через три часа после прибытия в Кишинев. "В связи со сложившейся ситуацией вечером 22 апреля 2024 года в Международном аэропорту Кишинева уточняем, что действия были осуществлены в соответствии со служебными обязанностями. Согласно законным процедурам, пассажиров попросили зарегистрировать багаж на таможенном контроле, после чего они проявили сопротивление и агрессивно пытались обойти контроль, обращаясь с оскорбительными и провокационными словами в адрес сотрудников таможни и пограничников", - утверждается в распространенном для СМИ сообщении пограничного ведомства. В воскресенье в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявлено о создании блока "Победа-Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока.

https://ria.ru/20240422/moldaviya-1941640151.html

кишинев

молдавия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кишинев, молдавия, москва, илан шор, евразийский экономический союз, возрождение