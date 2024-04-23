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Евросоюз хочет превратить Молдавию в поле боя, заявил Шор - РИА Новости, 23.04.2024
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06:33 23.04.2024 (обновлено: 07:31 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/moldaviya-1941668401.html
Евросоюз хочет превратить Молдавию в поле боя, заявил Шор
Евросоюз хочет превратить Молдавию в поле боя, заявил Шор - РИА Новости, 23.04.2024
Евросоюз хочет превратить Молдавию в поле боя, заявил Шор
Евросоюз насыщает Молдавию оружием, чтобы превратить ее в "поле боя", заявил РИА Новости молдавский оппозиционный политик Илан Шор. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T06:33
2024-04-23T07:31
в мире
молдавия
илан шор
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Евросоюз насыщает Молдавию оружием, чтобы превратить ее в "поле боя", заявил РИА Новости молдавский оппозиционный политик Илан Шор. "Европа уже, по сути, четыре-пять лет полноценно правит Молдовой. Все, что мы увидели, — это нищета, бедность, разруха, насыщение оружием и подготовка нас к очередному полю боя", — заявил Шор РИА Новости. По его словам, "Европа и весь коллективный Запад любят создавать конфликты и провоцировать (их) не на своей территории". "Именно поэтому они насыщают Молдову сегодня оружием. Для понимания — по нашим оценкам, на 600 миллионов долларов было завезено в Молдову оружия. При том что людям нечего есть. Это вообще нормально? Вы сначала дайте людям пенсию, дайте людям возможность пропитаться, а не завозите к нам оружие, с которым вы хотите, чтобы население, оставшееся на территории Молдовы, вступало в какие-то конфликты. Это чисто провокаторы", — заявил он.По его прогнозу, на территории Молдавии может быть спровоцирован конфликт с Приднестровьем."В том числе Приднестровья, мы не исключаем… Они не предсказуемы. Но вопрос простой — если маленькое государство с населением в 2 миллиона насыщается оружием, то чего хотят? Хотят спровоцировать очередной конфликт, чтобы гибли в очередной раз люди", — считает Шор.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20240422/moldaviya-1941640151.html
https://ria.ru/20240421/moldaviya-1941346052.html
https://ria.ru/20240419/pridnestrove-1941036594.html
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в мире, молдавия, илан шор
В мире, Молдавия, Илан Шор
Евросоюз хочет превратить Молдавию в поле боя, заявил Шор

Шор: Евросоюз насыщает Молдавию оружием и хочет превратить ее в поле боя

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМолдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии Шор Илан Шор - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Молдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Евросоюз насыщает Молдавию оружием, чтобы превратить ее в "поле боя", заявил РИА Новости молдавский оппозиционный политик Илан Шор.
"Европа уже, по сути, четыре-пять лет полноценно правит Молдовой. Все, что мы увидели, — это нищета, бедность, разруха, насыщение оружием и подготовка нас к очередному полю боя", — заявил Шор РИА Новости.
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По его словам, "Европа и весь коллективный Запад любят создавать конфликты и провоцировать (их) не на своей территории".
"Именно поэтому они насыщают Молдову сегодня оружием. Для понимания — по нашим оценкам, на 600 миллионов долларов было завезено в Молдову оружия. При том что людям нечего есть. Это вообще нормально? Вы сначала дайте людям пенсию, дайте людям возможность пропитаться, а не завозите к нам оружие, с которым вы хотите, чтобы население, оставшееся на территории Молдовы, вступало в какие-то конфликты. Это чисто провокаторы", — заявил он.
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По его прогнозу, на территории Молдавии может быть спровоцирован конфликт с Приднестровьем.
"В том числе Приднестровья, мы не исключаем… Они не предсказуемы. Но вопрос простой — если маленькое государство с населением в 2 миллиона насыщается оружием, то чего хотят? Хотят спровоцировать очередной конфликт, чтобы гибли в очередной раз люди", — считает Шор.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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