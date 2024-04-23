https://ria.ru/20240423/mishustin-1941779454.html
Мишустин проводит стратегическое совещание с правительством
Мишустин проводит стратегическое совещание с правительством - РИА Новости, 23.04.2024
Мишустин проводит стратегическое совещание с правительством
Глава правительства Михаил Мишустин проводит стратегическое совещание. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T15:06
2024-04-23T15:06
2024-04-23T15:06
михаил мишустин
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Глава правительства Михаил Мишустин проводит стратегическое совещание.
РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
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Мишустин на стратегическом совещании с правительством
Мишустин на стратегическом совещании с правительством
2024-04-23T15:06
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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4.7
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михаил мишустин, видео
Михаил Мишустин
Мишустин проводит стратегическое совещание с правительством
Глава правительства Михаил Мишустин проводит стратегическое совещание.
2024-04-23T15:06
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PT10M06S
Глава правительства Михаил Мишустин проводит стратегическое совещание.