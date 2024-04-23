https://ria.ru/20240423/minomet-1941666869.html

Российские военные уничтожили из кочующего миномета опорный пункт ВСУ

Российские военные уничтожили из кочующего миномета опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 23.04.2024

Российские военные уничтожили из кочующего миномета опорный пункт ВСУ

Спецназ группировки войск "Центр" уничтожил из кочующего миномета опорный пункт и станцию радиоэлектронной борьбы ВСУ на авдеевском направлении, сообщили... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T06:05

2024-04-23T06:05

2024-04-23T06:05

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 23 апр – РИА Новости. Спецназ группировки войск "Центр" уничтожил из кочующего миномета опорный пункт и станцию радиоэлектронной борьбы ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие подразделения специального назначения группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ, применив тактический прием кочующего миномета на авдеевском направлении", - сообщили в Минобороны. Там добавили, что замаскированный опорный пункт украинских войск был обнаружен российским расчетом БПЛА. Координаты были оперативно переданы минометному расчету. Получив данные о цели, он прибыл на огневую позицию и развернули орудие. "Серией из нескольких выстрелов по навесной траектории военнослужащие уничтожили опорный пункт, а также станцию радиоэлектронной борьбы противника. После чего в кратчайшие сроки свернули орудие и покинули район боевого применения. Минометчики вели огонь 120-миллиметрового осколочно-фугасными снарядами на дистанцию около 5 километров с постоянной корректировкой стрельбы расчетом БПЛА", - сообщили в оборонном ведомстве. В МО РФ отметили, что быстрая смена огневой позиции позволяет защитить личный состав расчета от ответного удара украинских войск, которые активно ведут воздушную разведку местности и уделяют особое внимание поиску и уничтожению позиций минометов, являющиеся мишенью для нанесения точного удара.

https://ria.ru/20240423/kongress-1941657702.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, вооруженные силы украины, безопасность