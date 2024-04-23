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Российские военные уничтожили из кочующего миномета опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 23.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:05 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/minomet-1941666869.html
Российские военные уничтожили из кочующего миномета опорный пункт ВСУ
Российские военные уничтожили из кочующего миномета опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 23.04.2024
Российские военные уничтожили из кочующего миномета опорный пункт ВСУ
Спецназ группировки войск "Центр" уничтожил из кочующего миномета опорный пункт и станцию радиоэлектронной борьбы ВСУ на авдеевском направлении, сообщили... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T06:05
2024-04-23T06:05
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 23 апр – РИА Новости. Спецназ группировки войск "Центр" уничтожил из кочующего миномета опорный пункт и станцию радиоэлектронной борьбы ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие подразделения специального назначения группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ, применив тактический прием кочующего миномета на авдеевском направлении", - сообщили в Минобороны. Там добавили, что замаскированный опорный пункт украинских войск был обнаружен российским расчетом БПЛА. Координаты были оперативно переданы минометному расчету. Получив данные о цели, он прибыл на огневую позицию и развернули орудие. "Серией из нескольких выстрелов по навесной траектории военнослужащие уничтожили опорный пункт, а также станцию радиоэлектронной борьбы противника. После чего в кратчайшие сроки свернули орудие и покинули район боевого применения. Минометчики вели огонь 120-миллиметрового осколочно-фугасными снарядами на дистанцию около 5 километров с постоянной корректировкой стрельбы расчетом БПЛА", - сообщили в оборонном ведомстве. В МО РФ отметили, что быстрая смена огневой позиции позволяет защитить личный состав расчета от ответного удара украинских войск, которые активно ведут воздушную разведку местности и уделяют особое внимание поиску и уничтожению позиций минометов, являющиеся мишенью для нанесения точного удара.
https://ria.ru/20240423/kongress-1941657702.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные уничтожили из кочующего миномета опорный пункт ВСУ

Спецназ уничтожил из кочующего миномета опорный пункт ВСУ под Авдеевкой

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ из 82мм миномета в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ из 82мм миномета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЛУГАНСК, 23 апр – РИА Новости. Спецназ группировки войск "Центр" уничтожил из кочующего миномета опорный пункт и станцию радиоэлектронной борьбы ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
"Военнослужащие подразделения специального назначения группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ, применив тактический прием кочующего миномета на авдеевском направлении", - сообщили в Минобороны.
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Там добавили, что замаскированный опорный пункт украинских войск был обнаружен российским расчетом БПЛА. Координаты были оперативно переданы минометному расчету. Получив данные о цели, он прибыл на огневую позицию и развернули орудие.
"Серией из нескольких выстрелов по навесной траектории военнослужащие уничтожили опорный пункт, а также станцию радиоэлектронной борьбы противника. После чего в кратчайшие сроки свернули орудие и покинули район боевого применения. Минометчики вели огонь 120-миллиметрового осколочно-фугасными снарядами на дистанцию около 5 километров с постоянной корректировкой стрельбы расчетом БПЛА", - сообщили в оборонном ведомстве.
В МО РФ отметили, что быстрая смена огневой позиции позволяет защитить личный состав расчета от ответного удара украинских войск, которые активно ведут воздушную разведку местности и уделяют особое внимание поиску и уничтожению позиций минометов, являющиеся мишенью для нанесения точного удара.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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