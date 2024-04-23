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Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 23.04.2024
Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи
Группировка российских войск "Восток" заняла более выгодные рубежи, ВСУ за сутки потеряли до 95 военнослужащих и французскую самоходку, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T15:21
2024-04-23T15:21
2024-04-23T15:37
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Группировка российских войск "Восток" заняла более выгодные рубежи, ВСУ за сутки потеряли до 95 военнослужащих и французскую самоходку, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 59-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское, Водяное и Урожайное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.Потери ВСУ, по данным ведомства, составили до 95 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, а также станция радиоэлектронной борьбы "Нота".
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безопасность, россия, в мире, старомайорское, франция, вооруженные силы украины
Безопасность, Россия, Специальная военная операция на Украине, В мире, Старомайорское, Франция, Вооруженные силы Украины
Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи
Минобороны: потери ВСУ составили до 95 человек