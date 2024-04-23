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Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 23.04.2024
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15:21 23.04.2024 (обновлено: 15:37 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/minoborony-1941783912.html
Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 23.04.2024
Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи
Группировка российских войск "Восток" заняла более выгодные рубежи, ВСУ за сутки потеряли до 95 военнослужащих и французскую самоходку, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T15:21
2024-04-23T15:37
безопасность
россия
специальная военная операция на украине
в мире
старомайорское
франция
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Группировка российских войск "Восток" заняла более выгодные рубежи, ВСУ за сутки потеряли до 95 военнослужащих и французскую самоходку, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 59-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское, Водяное и Урожайное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.Потери ВСУ, по данным ведомства, составили до 95 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, а также станция радиоэлектронной борьбы "Нота".
https://ria.ru/20240423/armiya-1941759462.html
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безопасность, россия, в мире, старомайорское, франция, вооруженные силы украины
Безопасность, Россия, Специальная военная операция на Украине, В мире, Старомайорское, Франция, Вооруженные силы Украины
Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи

Минобороны: потери ВСУ составили до 95 человек

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Группировка российских войск "Восток" заняла более выгодные рубежи, ВСУ за сутки потеряли до 95 военнослужащих и французскую самоходку, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 59-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское, Водяное и Урожайное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
Потери ВСУ, по данным ведомства, составили до 95 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, а также станция радиоэлектронной борьбы "Нота".
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