https://ria.ru/20240423/minoborony-1941783912.html

Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи

Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 23.04.2024

Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи

Группировка российских войск "Восток" заняла более выгодные рубежи, ВСУ за сутки потеряли до 95 военнослужащих и французскую самоходку, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T15:21

2024-04-23T15:21

2024-04-23T15:37

безопасность

россия

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в мире

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франция

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Группировка российских войск "Восток" заняла более выгодные рубежи, ВСУ за сутки потеряли до 95 военнослужащих и французскую самоходку, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 59-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское, Водяное и Урожайное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.Потери ВСУ, по данным ведомства, составили до 95 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, а также станция радиоэлектронной борьбы "Нота".

https://ria.ru/20240423/armiya-1941759462.html

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безопасность, россия, в мире, старомайорское, франция, вооруженные силы украины