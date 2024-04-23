https://ria.ru/20240423/minoborony-1941669838.html

Силы ПВО уничтожили четыре реактивных снаряда над Белгородской областью

Силы ПВО уничтожили четыре реактивных снаряда над Белгородской областью - РИА Новости, 23.04.2024

Силы ПВО уничтожили четыре реактивных снаряда над Белгородской областью

Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью четыре реактивных снаряда "Ольха", запущенных Украиной, сообщили во вторник в Минобороны. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T07:00

2024-04-23T07:00

2024-04-23T07:18

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью четыре реактивных снаряда "Ольха", запущенных Украиной, сообщили во вторник в Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня "Ольха", — говорится в сообщении.Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили четыре реактивных снаряда над территорией Белгородской области.ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники и ракеты.

https://ria.ru/20240423/minoborony-1941666211.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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белгородская область, украина, россия, безопасность