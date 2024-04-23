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Силы ПВО уничтожили четыре реактивных снаряда над Белгородской областью - РИА Новости, 23.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:00 23.04.2024 (обновлено: 07:18 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/minoborony-1941669838.html
Силы ПВО уничтожили четыре реактивных снаряда над Белгородской областью
Силы ПВО уничтожили четыре реактивных снаряда над Белгородской областью - РИА Новости, 23.04.2024
Силы ПВО уничтожили четыре реактивных снаряда над Белгородской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью четыре реактивных снаряда "Ольха", запущенных Украиной, сообщили во вторник в Минобороны. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T07:00
2024-04-23T07:18
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
россия
безопасность
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью четыре реактивных снаряда "Ольха", запущенных Украиной, сообщили во вторник в Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня "Ольха", — говорится в сообщении.Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили четыре реактивных снаряда над территорией Белгородской области.ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники и ракеты.
https://ria.ru/20240423/minoborony-1941666211.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, украина, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Россия, Безопасность
Силы ПВО уничтожили четыре реактивных снаряда над Белгородской областью

Силы ПВО уничтожили четыре реактивных снаряда "Ольха" над Белгородской областью

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного дивизиона
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью четыре реактивных снаряда "Ольха", запущенных Украиной, сообщили во вторник в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня "Ольха", — говорится в сообщении.
Артиллеристы ВС России ведут огонь из 152-мм гаубицы Мста-Б в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Артиллерия уничтожила позиции ВСУ на границе с Белгородской областью
05:49
Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили четыре реактивных снаряда над территорией Белгородской области.
ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники и ракеты.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаРоссияБезопасность
 
 
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