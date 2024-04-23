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Силы ПВО уничтожили четыре реактивных снаряда над Белгородской областью
Силы ПВО уничтожили четыре реактивных снаряда над Белгородской областью - РИА Новости, 23.04.2024
Силы ПВО уничтожили четыре реактивных снаряда над Белгородской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью четыре реактивных снаряда "Ольха", запущенных Украиной, сообщили во вторник в Минобороны. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T07:00
2024-04-23T07:00
2024-04-23T07:18
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью четыре реактивных снаряда "Ольха", запущенных Украиной, сообщили во вторник в Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня "Ольха", — говорится в сообщении.Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили четыре реактивных снаряда над территорией Белгородской области.ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники и ракеты.
https://ria.ru/20240423/minoborony-1941666211.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, украина, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Россия, Безопасность
Силы ПВО уничтожили четыре реактивных снаряда над Белгородской областью
Силы ПВО уничтожили четыре реактивных снаряда "Ольха" над Белгородской областью