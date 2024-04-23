https://ria.ru/20240423/minoborony-1941665266.html

Вертолет Ка-52М поразил опорные пункты ВСУ под Авдеевкой

Вертолет Ка-52М поразил опорные пункты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 23.04.2024

Вертолет Ка-52М поразил опорные пункты ВСУ под Авдеевкой

Экипаж боевого вертолета Ка-52М поразил неуправляемыми авиаракетами опорные пункты и живую силу ВСУ на авдеевском направлении, сообщили во вторник в... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T05:23

2024-04-23T05:23

2024-04-23T05:46

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

ка-52 "аллигатор"

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Экипаж боевого вертолета Ка-52М поразил неуправляемыми авиаракетами опорные пункты и живую силу ВСУ на авдеевском направлении, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам", - говорится в сообщении. После удара экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета. "На командном пункте получили задачу, выполнили полет в район цели. Полет был осложнен метеорологическими условиями. Пришли в район цели, ПАН выдал задачу, выстрелили с кабрирования. По докладу передового авиационного наводчика была уничтожена живая сила противника. После выполнения задачи, был выполнен полет на аэродром и посадка в штатном режиме", - цитируется в сообщении штурман Ка-52М Денис. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме.

https://ria.ru/20240314/vertolet-1932894677.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, безопасность, ка-52 "аллигатор"