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Вертолет Ка-52М поразил опорные пункты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 23.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:23 23.04.2024 (обновлено: 05:46 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/minoborony-1941665266.html
Вертолет Ка-52М поразил опорные пункты ВСУ под Авдеевкой
Вертолет Ка-52М поразил опорные пункты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 23.04.2024
Вертолет Ка-52М поразил опорные пункты ВСУ под Авдеевкой
Экипаж боевого вертолета Ка-52М поразил неуправляемыми авиаракетами опорные пункты и живую силу ВСУ на авдеевском направлении, сообщили во вторник в... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T05:23
2024-04-23T05:46
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
ка-52 "аллигатор"
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Экипаж боевого вертолета Ка-52М поразил неуправляемыми авиаракетами опорные пункты и живую силу ВСУ на авдеевском направлении, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам", - говорится в сообщении. После удара экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета. "На командном пункте получили задачу, выполнили полет в район цели. Полет был осложнен метеорологическими условиями. Пришли в район цели, ПАН выдал задачу, выстрелили с кабрирования. По докладу передового авиационного наводчика была уничтожена живая сила противника. После выполнения задачи, был выполнен полет на аэродром и посадка в штатном режиме", - цитируется в сообщении штурман Ка-52М Денис. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме.
https://ria.ru/20240314/vertolet-1932894677.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, ка-52 "аллигатор"
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Ка-52 "Аллигатор"
Вертолет Ка-52М поразил опорные пункты ВСУ под Авдеевкой

Минобороны: Ка-52М поразил позиции ВСУ на Авдеевском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВертолет Ка-52 во время боевого вылета в зоне СВО
Вертолет Ка-52 во время боевого вылета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вертолет Ка-52 во время боевого вылета в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Экипаж боевого вертолета Ка-52М поразил неуправляемыми авиаракетами опорные пункты и живую силу ВСУ на авдеевском направлении, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам", - говорится в сообщении.
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После удара экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.
"На командном пункте получили задачу, выполнили полет в район цели. Полет был осложнен метеорологическими условиями. Пришли в район цели, ПАН выдал задачу, выстрелили с кабрирования. По докладу передового авиационного наводчика была уничтожена живая сила противника. После выполнения задачи, был выполнен полет на аэродром и посадка в штатном режиме", - цитируется в сообщении штурман Ка-52М Денис.
По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьКа-52 "Аллигатор"
 
 
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