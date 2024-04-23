https://ria.ru/20240423/milyavskaya-1941886899.html

Лолита Милявская вернется на ТВ после "голой вечеринки"

Лолита Милявская вернется на ТВ после "голой вечеринки" - РИА Новости, 23.04.2024

Лолита Милявская вернется на ТВ после "голой вечеринки"

Российская певица Лолита Милявская станет ведущей музыкального проекта "ВИА Суперстар!" на НТВ, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T21:35

2024-04-23T21:35

2024-04-23T22:00

шоубиз

россия

анастасия ивлеева

лолита милявская

нтв (телеканал)

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российская певица Лолита Милявская станет ведущей музыкального проекта "ВИА Суперстар!" на НТВ, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала."Ведущими проекта "ВИА Суперстар!" стали бессменные ведущие музыкального проекта "Суперстар!" Вадим Такменев и Лолита", — говорится в заявлении.Премьера состоится 12 мая.За звание "суперстар" поборются восемь музыкальных коллективов, пик популярности которых пришелся на 80-90-е и нулевые. Участниками проекта стали: группы "Вирус!", "Форум", "Божья коровка", "Чи-Ли" и "Балаган Лимитед", золотой состав группы "Стрелки", а также вокально-инструментальные ансамбли "Лейся, песня!" и "Белорусские песняры".В декабре 2023 года в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором была блогер Анастасия Ивлеева. Это вызвало негативный резонанс в обществе. После инцидента в нескольких регионах России отменили юбилейный тур Лолиты.

https://ria.ru/20240409/sud-1938840531.html

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россия, анастасия ивлеева, лолита милявская, нтв (телеканал)