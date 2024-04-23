https://ria.ru/20240423/milyavskaya-1941886899.html
Лолита Милявская вернется на ТВ после "голой вечеринки"
Лолита Милявская вернется на ТВ после "голой вечеринки" - РИА Новости, 23.04.2024
Лолита Милявская вернется на ТВ после "голой вечеринки"
Российская певица Лолита Милявская станет ведущей музыкального проекта "ВИА Суперстар!" на НТВ, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T21:35
2024-04-23T21:35
2024-04-23T22:00
шоубиз
россия
анастасия ивлеева
лолита милявская
нтв (телеканал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792438654_0:0:3288:1850_1920x0_80_0_0_474f742049f0e7be400db5c1f1bff972.jpg
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российская певица Лолита Милявская станет ведущей музыкального проекта "ВИА Суперстар!" на НТВ, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала."Ведущими проекта "ВИА Суперстар!" стали бессменные ведущие музыкального проекта "Суперстар!" Вадим Такменев и Лолита", — говорится в заявлении.Премьера состоится 12 мая.За звание "суперстар" поборются восемь музыкальных коллективов, пик популярности которых пришелся на 80-90-е и нулевые. Участниками проекта стали: группы "Вирус!", "Форум", "Божья коровка", "Чи-Ли" и "Балаган Лимитед", золотой состав группы "Стрелки", а также вокально-инструментальные ансамбли "Лейся, песня!" и "Белорусские песняры".В декабре 2023 года в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором была блогер Анастасия Ивлеева. Это вызвало негативный резонанс в обществе. После инцидента в нескольких регионах России отменили юбилейный тур Лолиты.
https://ria.ru/20240409/sud-1938840531.html
https://ria.ru/20240311/kirkorov-1932233874.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792438654_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_d8f0019eb3e7ea8db5ccad1435879762.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анастасия ивлеева, лолита милявская, нтв (телеканал)
Шоубиз, Россия, Анастасия Ивлеева, Лолита Милявская, НТВ (телеканал)
Лолита Милявская вернется на ТВ после "голой вечеринки"
Лолита Милявская вернется на ТВ после участия в "голой вечеринке"
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российская певица Лолита Милявская станет ведущей музыкального проекта "ВИА Суперстар!" на НТВ, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.
"Ведущими проекта "ВИА Суперстар!" стали бессменные ведущие музыкального проекта "Суперстар!" Вадим Такменев и Лолита", — говорится в заявлении.
Премьера состоится 12 мая.
За звание "суперстар" поборются восемь музыкальных коллективов, пик популярности которых пришелся на 80-90-е и нулевые. Участниками проекта стали: группы "Вирус!", "Форум", "Божья коровка", "Чи-Ли" и "Балаган Лимитед", золотой состав группы "Стрелки", а также вокально-инструментальные ансамбли "Лейся, песня!" и "Белорусские песняры".
В декабре 2023 года в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором была блогер Анастасия Ивлеева
. Это вызвало негативный резонанс в обществе. После инцидента в нескольких регионах России
отменили юбилейный тур Лолиты.