https://ria.ru/20240423/master-klass-1941845483.html

Sputnik провел мастер-класс для Союза информационных агентств стран ОИС

Sputnik провел мастер-класс для Союза информационных агентств стран ОИС - РИА Новости, 23.04.2024

Sputnik провел мастер-класс для Союза информационных агентств стран ОИС

Первая сессия проекта SputnikPro для Союза информационных агентств Организации сотрудничества стран Исламского мира (UNA OIC) прошла на площадке медиагруппы... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T17:57

2024-04-23T17:57

2024-04-23T17:57

россия

sputnik

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Первая сессия проекта SputnikPro для Союза информационных агентств Организации сотрудничества стран Исламского мира (UNA OIC) прошла на площадке медиагруппы. Серию мастер-классов открыл руководитель AI-проектов Егор Архипов который рассказал участникам об векторах развития СМИ в современном мире, в том числе использовании технологий AI в производстве видео. К англоязычному мастер-классу подключились более 200 журналистов из 40 стран.В начале мастер-класса Мохаммед Абд Раббо Аль-Ями, генеральный директор Союза информационных агентств, пояснил, что курс направлен на изучение достижений и преимуществ, которые дает искусственный интеллект в области медиапроизводства в целом, и видеопроизводства в частности.Он отметил, что этот курс соответствует задачам Союза по расширению возможностей журналистов в странах-членах, предоставлению им необходимых навыков, чтобы идти в ногу с быстрыми изменениями в международном медиа-ландшафте и повышать их конкурентоспособность в этой области.В свою очередь директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков подытожил, что такая совместная деятельность демонстрирует потенциал сотрудничества России и Исламского мира в сфере СМИ, активизируя открытый диалог между двумя сторонами в этом вопросе.Мастер-класс, посвященный использованию искусственного интеллекта в видеопроизводстве, начал серию курсов Sputnik для UNA OIC.

https://ria.ru/20240417/premiya-1940634234.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, sputnik