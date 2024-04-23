https://ria.ru/20240423/maduro-1941667009.html

Мадуро назвал аморальным выделение США военной помощи Украине

Мадуро назвал аморальным выделение США военной помощи Украине - РИА Новости, 23.04.2024

Мадуро назвал аморальным выделение США военной помощи Украине

Решение конгресса США предоставить военную помощь Украине, Израилю и Тайваню является аморальным, учитывая голод в мире и проблему миграции в Америке, заявил... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T06:08

2024-04-23T06:08

2024-04-23T06:08

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николас мадуро

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МЕХИКО, 23 апр - РИА Новости. Решение конгресса США предоставить военную помощь Украине, Израилю и Тайваню является аморальным, учитывая голод в мире и проблему миграции в Америке, заявил венесуэльский лидер Николас Мадуро. "Почему Соединенные Штаты не одобрят в качестве чрезвычайной меры выделение 95 миллиардов долларов, чтобы покончить с миграцией из Латинской Америки и Карибского бассейна и обеспечить мощное развитие наших стран? Они не выделяют ни одного доллара на развитие, но одобряют 95 миллиардов долларов на войну. Почему? Потому что война – это большой бизнес империи. У США 50 штатов, из них 21 производит оружие, и эти 95 миллиардов не идут ни на благо народа Украины, ни на прекращение геноцида против народа Палестины, ни на развитие. Они идут в оружейную промышленность США в Северной Америке. То, что они делают, аморально", - заявил Мадуро в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +". Законопроект о помощи Украине в субботу утвердила палата представителей США, а во вторник к его рассмотрению приступает сенат, где одобрение предрешено наличием демократического большинства. После полугодовых колебаний и споров законодатели близки к тому, чтобы ассигновать из бюджета 61 миллиард долларов на нужды Киева, куда уже в ближайшие дни могут возобновиться поставки вооружений и боеприпасов. Из 60,84 миллиарда долларов общих расходов на Украину 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона. Еще 13,8 миллиарда пойдут на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда долларов предназначены для обеспечения "текущих военных операций США в регионе". На аудит помощи конгрессмены предлагают выделить 26 миллионов долларов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240423/ukraina-1941664949.html

https://ria.ru/20240423/zelenskiy-1941659774.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

украина, сша, нато, николас мадуро, в мире