Рейтинг@Mail.ru
Мадуро назвал аморальным выделение США военной помощи Украине - РИА Новости, 23.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:08 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/maduro-1941667009.html
Мадуро назвал аморальным выделение США военной помощи Украине
Мадуро назвал аморальным выделение США военной помощи Украине - РИА Новости, 23.04.2024
Мадуро назвал аморальным выделение США военной помощи Украине
Решение конгресса США предоставить военную помощь Украине, Израилю и Тайваню является аморальным, учитывая голод в мире и проблему миграции в Америке, заявил... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T06:08
2024-04-23T06:08
украина
сша
нато
николас мадуро
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773256836_0:188:2169:1408_1920x0_80_0_0_3f82c0213d32c67c2cf4e1d72662d86a.jpg
МЕХИКО, 23 апр - РИА Новости. Решение конгресса США предоставить военную помощь Украине, Израилю и Тайваню является аморальным, учитывая голод в мире и проблему миграции в Америке, заявил венесуэльский лидер Николас Мадуро. "Почему Соединенные Штаты не одобрят в качестве чрезвычайной меры выделение 95 миллиардов долларов, чтобы покончить с миграцией из Латинской Америки и Карибского бассейна и обеспечить мощное развитие наших стран? Они не выделяют ни одного доллара на развитие, но одобряют 95 миллиардов долларов на войну. Почему? Потому что война – это большой бизнес империи. У США 50 штатов, из них 21 производит оружие, и эти 95 миллиардов не идут ни на благо народа Украины, ни на прекращение геноцида против народа Палестины, ни на развитие. Они идут в оружейную промышленность США в Северной Америке. То, что они делают, аморально", - заявил Мадуро в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +". Законопроект о помощи Украине в субботу утвердила палата представителей США, а во вторник к его рассмотрению приступает сенат, где одобрение предрешено наличием демократического большинства. После полугодовых колебаний и споров законодатели близки к тому, чтобы ассигновать из бюджета 61 миллиард долларов на нужды Киева, куда уже в ближайшие дни могут возобновиться поставки вооружений и боеприпасов. Из 60,84 миллиарда долларов общих расходов на Украину 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона. Еще 13,8 миллиарда пойдут на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда долларов предназначены для обеспечения "текущих военных операций США в регионе". На аудит помощи конгрессмены предлагают выделить 26 миллионов долларов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240423/ukraina-1941664949.html
https://ria.ru/20240423/zelenskiy-1941659774.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773256836_238:0:2169:1448_1920x0_80_0_0_7164e665c5f3503dc8354ee7fc865dbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, нато, николас мадуро, в мире
Украина, США, НАТО, Николас Мадуро, В мире
Мадуро назвал аморальным выделение США военной помощи Украине

Мадуро назвал аморальным выделение США военной помощи Украине, Израилю и Тайваню

© РИА Новости / Магда Хибелли | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Магда Хибелли
Перейти в медиабанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 23 апр - РИА Новости. Решение конгресса США предоставить военную помощь Украине, Израилю и Тайваню является аморальным, учитывая голод в мире и проблему миграции в Америке, заявил венесуэльский лидер Николас Мадуро.
"Почему Соединенные Штаты не одобрят в качестве чрезвычайной меры выделение 95 миллиардов долларов, чтобы покончить с миграцией из Латинской Америки и Карибского бассейна и обеспечить мощное развитие наших стран? Они не выделяют ни одного доллара на развитие, но одобряют 95 миллиардов долларов на войну. Почему? Потому что война – это большой бизнес империи. У США 50 штатов, из них 21 производит оружие, и эти 95 миллиардов не идут ни на благо народа Украины, ни на прекращение геноцида против народа Палестины, ни на развитие. Они идут в оружейную промышленность США в Северной Америке. То, что они делают, аморально", - заявил Мадуро в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Слишком поздно. На Западе отбросили иллюзии после произошедшего на Украине
05:30
Законопроект о помощи Украине в субботу утвердила палата представителей США, а во вторник к его рассмотрению приступает сенат, где одобрение предрешено наличием демократического большинства. После полугодовых колебаний и споров законодатели близки к тому, чтобы ассигновать из бюджета 61 миллиард долларов на нужды Киева, куда уже в ближайшие дни могут возобновиться поставки вооружений и боеприпасов.
Из 60,84 миллиарда долларов общих расходов на Украину 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона. Еще 13,8 миллиарда пойдут на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда долларов предназначены для обеспечения "текущих военных операций США в регионе". На аудит помощи конгрессмены предлагают выделить 26 миллионов долларов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент Украины Владимир Зеленский
Фантазер. В Штатах развеяли безумные надежды Зеленского
02:55
 
УкраинаСШАНАТОНиколас МадуроВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала