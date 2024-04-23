Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии будут штрафовать за ношение георгиевской ленты в День Победы - РИА Новости, 23.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:24 23.04.2024 (обновлено: 19:42 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/lenta-1941867081.html
В Молдавии будут штрафовать за ношение георгиевской ленты в День Победы
В Молдавии будут штрафовать за ношение георгиевской ленты в День Победы - РИА Новости, 23.04.2024
В Молдавии будут штрафовать за ношение георгиевской ленты в День Победы
Глава молдавской полиции Виорел Чернэуцяну заявил во вторник, что жители страны будут оштрафованы, если в День Победы наденут запрещенную в стране георгиевскую... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T19:24
2024-04-23T19:42
в мире
молдавия
день победы
георгиевская ленточка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941700009_0:118:1350:877_1920x0_80_0_0_81459e99c289bb95004fc9998bbf6b59.jpg
КИШИНЕВ, 23 апр - РИА Новости. Глава молдавской полиции Виорел Чернэуцяну заявил во вторник, что жители страны будут оштрафованы, если в День Победы наденут запрещенную в стране георгиевскую ленту. Конституционный суд Молдавии 11 апреля постановил, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов V и Z был введен легально, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Доказать последнее должны будут сотрудники полиции. "До тех пор, пока закон четко регламентирует, что они подпадают под запрещенную символику, мы, безусловно, будем документировать все эти действия. Я призываю всех граждан соблюдать закон", - заявил Чернэуцяну в эфире радио Moldova, подтвердив, что речь идет о штрафах. В Молдавии 20 апреля прошлого года вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.
https://ria.ru/20240405/flag-1938068144.html
https://ria.ru/20230823/otmena-1891866032.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941700009_150:0:1350:900_1920x0_80_0_0_a62211dc402f1d06fa7fef62b3cc569d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, день победы, георгиевская ленточка
В мире, Молдавия, День Победы, Георгиевская ленточка
В Молдавии будут штрафовать за ношение георгиевской ленты в День Победы

Полиция Молдавии пригрозила штрафами за ношение георгиевской ленты в День Победы

© Sputnik / OsmatescoАвтомобиль молдавской полиции в аэропорту Кишинева
Автомобиль молдавской полиции в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© Sputnik / Osmatesco
Автомобиль молдавской полиции в аэропорту Кишинева. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 23 апр - РИА Новости. Глава молдавской полиции Виорел Чернэуцяну заявил во вторник, что жители страны будут оштрафованы, если в День Победы наденут запрещенную в стране георгиевскую ленту.
Конституционный суд Молдавии 11 апреля постановил, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов V и Z был введен легально, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Доказать последнее должны будут сотрудники полиции.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
В Молдавии признали флаг Российской империи экстремистским
5 апреля, 15:25
"До тех пор, пока закон четко регламентирует, что они подпадают под запрещенную символику, мы, безусловно, будем документировать все эти действия. Я призываю всех граждан соблюдать закон", - заявил Чернэуцяну в эфире радио Moldova, подтвердив, что речь идет о штрафах.
В Молдавии 20 апреля прошлого года вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
В оргкомитете "Победа" рассказали, чем чревата отмена Дня Победы в Молдавии
23 августа 2023, 23:48
 
В миреМолдавияДень ПобедыГеоргиевская ленточка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала