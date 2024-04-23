https://ria.ru/20240423/lenta-1941867081.html

В Молдавии будут штрафовать за ношение георгиевской ленты в День Победы

В Молдавии будут штрафовать за ношение георгиевской ленты в День Победы - РИА Новости, 23.04.2024

В Молдавии будут штрафовать за ношение георгиевской ленты в День Победы

Глава молдавской полиции Виорел Чернэуцяну заявил во вторник, что жители страны будут оштрафованы, если в День Победы наденут запрещенную в стране георгиевскую... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T19:24

2024-04-23T19:24

2024-04-23T19:42

в мире

молдавия

день победы

георгиевская ленточка

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КИШИНЕВ, 23 апр - РИА Новости. Глава молдавской полиции Виорел Чернэуцяну заявил во вторник, что жители страны будут оштрафованы, если в День Победы наденут запрещенную в стране георгиевскую ленту. Конституционный суд Молдавии 11 апреля постановил, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов V и Z был введен легально, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Доказать последнее должны будут сотрудники полиции. "До тех пор, пока закон четко регламентирует, что они подпадают под запрещенную символику, мы, безусловно, будем документировать все эти действия. Я призываю всех граждан соблюдать закон", - заявил Чернэуцяну в эфире радио Moldova, подтвердив, что речь идет о штрафах. В Молдавии 20 апреля прошлого года вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.

https://ria.ru/20240405/flag-1938068144.html

https://ria.ru/20230823/otmena-1891866032.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, день победы, георгиевская ленточка