https://ria.ru/20240423/lenta-1941867081.html
В Молдавии будут штрафовать за ношение георгиевской ленты в День Победы
В Молдавии будут штрафовать за ношение георгиевской ленты в День Победы - РИА Новости, 23.04.2024
В Молдавии будут штрафовать за ношение георгиевской ленты в День Победы
Глава молдавской полиции Виорел Чернэуцяну заявил во вторник, что жители страны будут оштрафованы, если в День Победы наденут запрещенную в стране георгиевскую... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T19:24
2024-04-23T19:24
2024-04-23T19:42
в мире
молдавия
день победы
георгиевская ленточка
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КИШИНЕВ, 23 апр - РИА Новости. Глава молдавской полиции Виорел Чернэуцяну заявил во вторник, что жители страны будут оштрафованы, если в День Победы наденут запрещенную в стране георгиевскую ленту. Конституционный суд Молдавии 11 апреля постановил, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов V и Z был введен легально, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Доказать последнее должны будут сотрудники полиции. "До тех пор, пока закон четко регламентирует, что они подпадают под запрещенную символику, мы, безусловно, будем документировать все эти действия. Я призываю всех граждан соблюдать закон", - заявил Чернэуцяну в эфире радио Moldova, подтвердив, что речь идет о штрафах. В Молдавии 20 апреля прошлого года вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.
https://ria.ru/20240405/flag-1938068144.html
https://ria.ru/20230823/otmena-1891866032.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, день победы, георгиевская ленточка
В мире, Молдавия, День Победы, Георгиевская ленточка
В Молдавии будут штрафовать за ношение георгиевской ленты в День Победы
Полиция Молдавии пригрозила штрафами за ношение георгиевской ленты в День Победы
КИШИНЕВ, 23 апр - РИА Новости. Глава молдавской полиции Виорел Чернэуцяну заявил во вторник, что жители страны будут оштрафованы, если в День Победы наденут запрещенную в стране георгиевскую ленту.
Конституционный суд Молдавии 11 апреля постановил, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов V и Z был введен легально, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Доказать последнее должны будут сотрудники полиции.
"До тех пор, пока закон четко регламентирует, что они подпадают под запрещенную символику, мы, безусловно, будем документировать все эти действия. Я призываю всех граждан соблюдать закон", - заявил Чернэуцяну в эфире радио Moldova, подтвердив, что речь идет о штрафах.
В Молдавии 20 апреля прошлого года вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи
, СССР
и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины
в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР
и ЛНР
против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России
буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.