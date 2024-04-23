https://ria.ru/20240423/lavrov-1941879975.html

Лавров обсудил с Аморимом координацию с Бразилиа в рамках БРИКС и ООН

Лавров обсудил с Аморимом координацию с Бразилиа в рамках БРИКС и ООН - РИА Новости, 23.04.2024

Лавров обсудил с Аморимом координацию с Бразилиа в рамках БРИКС и ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со специальным помощником президента Бразилии Селсу Аморимом координацию с Бразилиа в рамках БРИКС и ООН, а РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T20:36

2024-04-23T20:36

2024-04-23T20:36

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со специальным помощником президента Бразилии Селсу Аморимом координацию с Бразилиа в рамках БРИКС и ООН, а также украинский кризис, сообщили в МИД РФ. "В ходе беседы, прошедшей в дружественной атмосфере, присущей российско-бразильским отношениям стратегического партнерства, проведен заинтересованный и доверительный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая тематику взаимодействия в ООН и БРИКС. Особое внимание уделено проблематике украинского кризиса", - говорится в сообщении о встрече Лаврова и Аморима во вторник.

https://ria.ru/20240416/briks-1940424726.html

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россия, бразилия, бразилиа, сергей лавров, брикс, оон, в мире