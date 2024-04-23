Лавров порекомендовал европейцам почитать Гоголя и Достоевского
Лавров посоветовал европейцам почитать "Тараса Бульбу" и "Белую Гвардию"
Сергей Лавров. Архивное фото
МАДРИД, 23 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров порекомендовал к обязательному прочтению по случаю отмечаемого во вторник Всемирного дня книги четыре произведения русской классической литературы.
Глава МИД России поделился своими рекомендациями с испанской газетой Vanguardia, которая провела опрос ведущих мировых политических деятелей. Так, Лавров посоветовал европейским читателям ознакомиться с романом "Преступление и наказание" Федора Достоевского, повестью Николая Гоголя "Тарас Бульба", а также романами Василия Аксенова "Остров Крым" и Михаила Булгакова "Белая Гвардия".
Всемирный день книги и авторского права
23 апреля 2023, 00:41
Кроме того, издание обратилось за рекомендациями к президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьер-министру Италии Джорджии Мелони, лидеру парламентской оппозиции Израиля, экс-премьеру страны Яиру Лапиду, главе Евросовета Шарлю Мишелю, президенту Италии Серджо Маттарелло, а также другим известным политическим деятелям.
Всемирный день книги, также известный как Всемирный день книжного и авторского права, отмечается ежегодно 23 апреля. Он был установлен ЮНЕСКО в 1995 году с целью поддержания книголюбов и стимулирования интереса к чтению, а также содействия культурному развитию.
В этот день проводятся различные мероприятия по всему миру, включая чтения вслух, литературные выставки, книжные ярмарки, обмен книгами и другие мероприятия, направленные на привлечение внимания к значимости книги как средства культурного обогащения и образования. Важной частью Всемирного дня книги является поддержка авторского права и защита интеллектуальной собственности.
Путин объяснил, почему люди стали меньше читать
27 марта, 20:37