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Лавров порекомендовал европейцам почитать Гоголя и Достоевского - РИА Новости, 23.04.2024
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14:10 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/lavrov-1941768007.html
Лавров порекомендовал европейцам почитать Гоголя и Достоевского
Лавров порекомендовал европейцам почитать Гоголя и Достоевского - РИА Новости, 23.04.2024
Лавров порекомендовал европейцам почитать Гоголя и Достоевского
Министр иностранных дел России Сергей Лавров порекомендовал к обязательному прочтению по случаю отмечаемого во вторник Всемирного дня книги четыре произведения... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T14:10
2024-04-23T14:10
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МАДРИД, 23 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров порекомендовал к обязательному прочтению по случаю отмечаемого во вторник Всемирного дня книги четыре произведения русской классической литературы. Глава МИД России поделился своими рекомендациями с испанской газетой Vanguardia, которая провела опрос ведущих мировых политических деятелей. Так, Лавров посоветовал европейским читателям ознакомиться с романом "Преступление и наказание" Федора Достоевского, повестью Николая Гоголя "Тарас Бульба", а также романами Василия Аксенова "Остров Крым" и Михаила Булгакова "Белая Гвардия". Кроме того, издание обратилось за рекомендациями к президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьер-министру Италии Джорджии Мелони, лидеру парламентской оппозиции Израиля, экс-премьеру страны Яиру Лапиду, главе Евросовета Шарлю Мишелю, президенту Италии Серджо Маттарелло, а также другим известным политическим деятелям. Всемирный день книги, также известный как Всемирный день книжного и авторского права, отмечается ежегодно 23 апреля. Он был установлен ЮНЕСКО в 1995 году с целью поддержания книголюбов и стимулирования интереса к чтению, а также содействия культурному развитию. В этот день проводятся различные мероприятия по всему миру, включая чтения вслух, литературные выставки, книжные ярмарки, обмен книгами и другие мероприятия, направленные на привлечение внимания к значимости книги как средства культурного обогащения и образования. Важной частью Всемирного дня книги является поддержка авторского права и защита интеллектуальной собственности.
https://ria.ru/20230423/avtorskoe_pravo-1866824851.html
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россия, италия, франция, сергей лавров, федор достоевский, николай гоголь, евросовет, юнеско, в мире
Россия, Италия, Франция, Сергей Лавров, Федор Достоевский, Николай Гоголь, Евросовет, ЮНЕСКО, В мире
Лавров порекомендовал европейцам почитать Гоголя и Достоевского

Лавров посоветовал европейцам почитать "Тараса Бульбу" и "Белую Гвардию"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МАДРИД, 23 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров порекомендовал к обязательному прочтению по случаю отмечаемого во вторник Всемирного дня книги четыре произведения русской классической литературы.
Глава МИД России поделился своими рекомендациями с испанской газетой Vanguardia, которая провела опрос ведущих мировых политических деятелей. Так, Лавров посоветовал европейским читателям ознакомиться с романом "Преступление и наказание" Федора Достоевского, повестью Николая Гоголя "Тарас Бульба", а также романами Василия Аксенова "Остров Крым" и Михаила Булгакова "Белая Гвардия".
Книги - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
Всемирный день книги и авторского права
23 апреля 2023, 00:41
Кроме того, издание обратилось за рекомендациями к президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьер-министру Италии Джорджии Мелони, лидеру парламентской оппозиции Израиля, экс-премьеру страны Яиру Лапиду, главе Евросовета Шарлю Мишелю, президенту Италии Серджо Маттарелло, а также другим известным политическим деятелям.
Всемирный день книги, также известный как Всемирный день книжного и авторского права, отмечается ежегодно 23 апреля. Он был установлен ЮНЕСКО в 1995 году с целью поддержания книголюбов и стимулирования интереса к чтению, а также содействия культурному развитию.
В этот день проводятся различные мероприятия по всему миру, включая чтения вслух, литературные выставки, книжные ярмарки, обмен книгами и другие мероприятия, направленные на привлечение внимания к значимости книги как средства культурного обогащения и образования. Важной частью Всемирного дня книги является поддержка авторского права и защита интеллектуальной собственности.
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РоссияИталияФранцияСергей ЛавровФедор ДостоевскийНиколай ГогольЕвросоветЮНЕСКОВ мире
 
 
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