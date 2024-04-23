https://ria.ru/20240423/kurgan-1941870560.html

Житель Кургана рассказал, как охранял свой затопленный дом от мародеров

Житель Кургана рассказал, как охранял свой затопленный дом от мародеров - РИА Новости, 23.04.2024

Житель Кургана рассказал, как охранял свой затопленный дом от мародеров

Пострадавший от паводка житель Кургана рассказал РИА Новости, что долго не уезжал из затопленного дома, чтобы охранять жилье от мародеров, он уже получил первую РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T19:47

2024-04-23T19:47

2024-04-23T19:47

курган

тобол (река)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

происшествия

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КУРГАН, 23 апр - РИА Новости. Пострадавший от паводка житель Кургана рассказал РИА Новости, что долго не уезжал из затопленного дома, чтобы охранять жилье от мародеров, он уже получил первую выплату в размере 10 тысяч рублей, в целом оценивает ущерб примерно в 400 тысяч рублей, так как его жилье деревянное. "Семью 8-9 апреля эвакуировал, а сам там охранять остался. Все мужчины оставались. Я уехал, когда уже по пояс воды было. Там мародерничают, цыгане ходят. Вода не сразу была, пешком можно было ходить. Но и на лодке они плавают… У нас дом деревянный, двухэтажный, затопило под крышу. Ужасно, не знаю, как восстанавливать. Сейчас ведь такое наводнение: затопило поселки, которые даже в 1994 году не затапливало. Пока временно проживаем у родственников, ютимся в однокомнатной квартире", - рассказал РИА Новости местный житель по имени Алексей, добавив, что у соседей дома вообще по-всплывали. Мужчина отметил, что пока предварительно оценивает ущерб от паводка в 300-400 тысяч рублей. Семья уже получила единовременные выплаты в 10 тысяч рублей, процесс не занял много времени, они только заполнили документы. Курганец также рассказал, что дом с супругой они строили самостоятельно, когда еще были студентами, купив готовый сруб. Их жилье уже один раз затапливало, в 2016 году, но тогда последствия были не такими тяжелыми, хотя все равно пришлось ломать и делать заново стены. Сегодня семья обратился к спасателям, чтобы они свозили их в затопленный дом в СНТ "Зауралец" за вещами для двоих сыновей-третьеклассников, которые из-за паводка учились дистанционно, но сейчас должны идти в школу. Одновременно с похожей просьбой в штаб МЧС на берегу реки Тобол обратилась еще одна семья. "Нужно забрать спортивную, школьную форму. Дистанционное обучение отменено. Мы хотим поплыть вдвоем, потому что мужчины не знают, где вещи, а мы самостоятельно на крышу не залезем", - уточнила супруга Алексея, Елена. Через некоторое время спасатели по очереди свозили на лодке семьи к их домам. Пока шла погрузка, вдоль СНТ прошла моторная лодка с сотрудниками полиции, патрулирующими территорию.

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

https://ria.ru/20240423/zhitel-1941866660.html

https://ria.ru/20240423/uroven-1941672255.html

курган

тобол (река)

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курган, тобол (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, происшествия